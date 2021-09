Neutrální stanovisko zaujala vláda na dnešním jednání k poslaneckému návrhu ČSSD na dřívější odchody do starobního důchodu pro lidi v náročných profesích. Na twitteru o tom informovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Sociální demokraté dnes označili předpis za jednu z priorit, které chtějí ještě do voleb prosadit v Poslanecké sněmovně.

Tématem jednání vlády byl i předčasný odchod do penze pro lidi v náročných pracovních pozicí. Jako příklad uvedla ministryně Maláčová psychické vypětí zdravotních sester. | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Důchodová novela předpokládá, že pracovníci v náročných povoláních by mohli odejít do penze bez sankce až o pět let dříve. Základní pravidlo by se řídilo zásadou, že za 10 let náročné profese by se snížil věk pro odchod do důchodu o rok, uvedla dnes na tiskové konferenci ČSSD Maláčová. Zaměstnavatel by hradil za každého takového zaměstnance o pět procent vyšší odvody. „Vláda k tomu dala neutrální stanovisko,“ doplnila ministryně na twitteru při jednání vlády.