Úspory za knížkami v knihovně, v obálce přilepené izolepou na zadní straně botníku nebo v krabici s nápisem bačkory. Na běžné nákupy pak malou hotovost v hrníčku v kredenci. „Jsem ze staré školy, chci to mít prostě doma pod kontrolou,“ říká paní Marie z Bíliny. Nedůvěřuje bankám, nemá účet, vše řeší složenkami nebo hotově.

Senioři a finance. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

I důchod si nechává donést přímo domu. „Peníze rozdělím do obálek a s tím žiju. Do krámu nosím jen nezbytnou hotovost podle toho, co potřebuji koupit. Do bank nechodím vůbec. Vadí mi i to, když musím jít s penězi na poštu,“ směje se.