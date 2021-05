Rusko se rozhodlo vyhostit 20 zaměstnanců české ambasády poté, co k tomuto kroku přistoupilo Česko (to vyhostí 18 ruských diplomatů). „Reakce ruské strany je silnější, než jsme očekávali. Je to víc diplomatů, než jsme vypověděli my zpravodajských důstojníků. Zároveň jsme tu reakci museli očekávat," řekl Hamáček.

Ten rovněž zdůraznil, že Česká republika nic neprovedla a stala se obětí ruských operací. „Rusové tou razancí dávají najevo, jak moc jim vadí, že české bezpečnostní síly rozbily obě rezidentury SVR a GRU," dodal.

Ráno zasedal krizový štáb ministerstva zahraničních věcí, který podle Hamáčka dělá vše pro to, aby české diplomaty vrátil zpět do Česka. Ti by měli přiletět v pondělí ve večerních hodinách. „Pracujeme na odeslání vládního speciálu do Moskvy a koordinujeme postup při odletu ruských zpravodajských důstojníků a jejich rodin, kteří by taktéž měli dnes opustit ČR," řekl.

Diplomaté, kteří mají být vypovězeni, byli podle české vlády identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Vzhledem k přísné odvetě Ruska se také Hamáček setká s předsedou vlády, aby projednali další případné kroky a postupy.

Moskva rovněž zakázala českému velvyslanectví najímat ruské občany. „Česká republika a USA již nemohou zaměstnávat naše občany na ambasádách,“ citoval server tass.com mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Marii Zacharovovou.

Další postup bude řešit s premiérem

„Reakce Ruska byla velmi silná a já mám pro pana premiéra další postup, který řeknu nejprve jemu," dodal Hamáček.

„Rusové vyhostili také zástupce velvyslance, což je druhý největší představitel a na to musíme reagovat," dodal s tím, že Rusové jsou si vědomi toho, že pokud by vyhostili i českého velvyslance v Rusku, tak defacto končí diplomatické vztahy. I tak ale bude česká ambasáda v Rusku doslova paralyzována. „Funguje konzulární úsek, který tam musí být. Skončil celý politický úsek, skončil celý hospodářský úsek. Je to pro ambasádu obrovská rána,“ dodal Hamáček.

"Rusové nám (do šíře personálního zastoupení ambasády) započítávají i ruské pracovní síly a tvrdí, že máme velkou ambasádu. My říkáme, že musíme počítat pouze občany České republiky. To je další diskuse, kterou vedeme," řekl Hamáček. Poděkoval zaměstnancům velvyslanectví a řekl, že jej mrzí, že vinou Ruské federace jim bylo tak zasaženo do životů.

Spojenecké reakce států EU jsou ale podle něj potěšující a je to výraz podpory. Událostí, ve kterých figurovalo Rusko, se podle Hamáčka stalo v poslední době hodně. „Jsou zde problémy, které Rusové provedli Spojeným státům. Jsou zde problémy, které udělali Polsku. Ty státy kromě toho, že podporují nás, tak řeší svojí bezpečnost," řekl. Dá se tak podle Hamáčka očekávat, že proběhne další vlna vyhošťování ruských zpravodajců.

Hamáček odpovídal i na otázku, proč se vše zveřejnilo až nyní, sedm let po události a také v době, kdy se zvyšuje napětí mezi Ruskem a některými zeměmi. „Je potřeba přijmout různá opatření ve vztahu k našim lidem v zahraničí, potřeba koordinovat to s dalšími službami, protože rovněž mají své zájmy. Je také potřeba upravit některé technické věci z hlediska chodu ambasád či bezpečnostních složek. Ale ve chvíli, kdy jsme měli finální materiál ze strany BIS, tak jsme k tomu kroku museli přistoupit," řekl. Dříve to podle něj nešlo a později také ne. Příslušné orgány nesměly připustit, aby některé materiály unikly do médií. Celou operaci hodnotí jako velký úspěch bezpečnostních složek.

O zveřejnění dokumentů bude jednat vláda

O případném zveřejnění dokumentů a informací se podle Hamáčka musí ještě dohodnout vláda. „Proti tomu stojí samozřejmě to, že ruská strana by neměla vědět všechno, co víme o té operaci, protože se dá logicky očekávat, že se bude bránit a že se objeví nějaké dokumenty, které se pokusí vyvrátit ta česká tvrzení," řekl dočasný šéf diplomacie. Nesmí se podle něj zapomínat na to, že zde současně stále probíhá vyšetřování.

Napětí mezi Českem a Ruskem se vystupňovalo o víkendu poté, co vypluly na povrch informace, že na explozi muničního skladu v roce 2014 měli podílet důstojníci ruské GRU. Podezřelými jsou stejní muži, kteří byli zapojeni také do otravy bývalého agenta Sergeje Skripala.

Ruská diplomacie tento krok označila za pokračování řady protiruských akcí, které Česká republika podnikla v posledních letech. Je těžké nevidět za vypovězením pracovníků ruského velvyslanectví v Praze "americké stopy", uvádí ruské ministerstvo.