Komu charakter jeho práce dovoluje, aby pracoval z domova, tomu to bude muset povolit i zaměstnavatel. „Novela v této oblasti nastaví jasný legislativní rámec a zpřehlední pravidla platná pro všechny,“ řekl Deníku mluvčí ministerstva práce Jakub Augusta. Přesné podmínky home office budou zakotveny v písemné dohodě, kterou zaměstnavatel s pracovníky sepíše.

Úprava musí sladit českou národní legislativu s již přijatou směrnicí Evropské unie. Zaměstnavatel by měl být nově povinen vyhovět žádosti zaměstnance o umožnění práce z domova, pokud tomu nebrání povaha vykonávané práce nebo vážné provozní důvody. „Pokud zaměstnavatel nevyhoví, musí písemně odůvodnit své zamítnutí,“ vysvětlila advokátka Lucie Kalašová z kanceláře bpv Braun Partners.

Do kanceláře jen na dva dny. Češi po pandemii chtějí pracovat z domova

Koho konkrétně se změna týká? Nárok na home office by nově měli mít lidé pečující o dítě mladší 15 let, těhotné ženy a také pracovníci, bez jejichž pomoci se dlouhodobě neobejdou jejich blízcí. Některým z nich již nyní dobrovolně vycházejí jejich zaměstnavatelé vstříc, o právu na takové ulehčení života si ale většina lidí zatím může jen nechat zdát.

Vstřícného zaměstnavatele má kupříkladu Stanislav Čihák z Prahy, jenž již půldruhého roku pečuje o nemohoucího otce. „Bez osobní asistence se o sebe vůbec nepostará,“ řekl Čihák. Nemocný senior mívá potíže i při využívání služeb rehabilitační či sociální péče. „S tatínkem sice mohou komunikovat, ale on si už nepamatuje, co bylo před hodinou,“ posteskl si muž, který pracuje na manažerské pozici. „To, co dělám, jsou v podstatě věci, které se dají řešit z domova,“ vysvětlil. Novou úpravu vítá, protože může pomoci i dalším lidem, kteří nemají na tak vstřícné šéfy štěstí.

Uhrazení nákladů

Lidem pracujícím z domova by měl zaměstnavatel také hradit související náklady. Bude zavedena minimální paušální náhrada nákladů kupříkladu na plyn, elektřinu, teplo a teplou vodu za každou započatou hodinu práce z domova. „Nezahrnuje náklady spojené s připojením k internetu. I na náhradu těchto nákladů má ale zaměstnanec samozřejmě právo,“ podotkla Kalašová.

Kdo pracuje z domova, dostane od firmy příspěvek na energie, plánuje Jurečka

Novinku si pochvaluje Asociace neúplných rodin. „Je to krok správným směrem, ať už pro rodiče s malými dětmi nebo neúplné rodiny,“ uvedla za asociaci Dagmar Vogtová. Obává se však obstrukcí ze strany zaměstnavatelů. „Nevím, co všechno může být bráno jako vážné provozní důvody, a tedy možnost zaměstnanci práci z domova neumožnit,“ vysvětlila.

Podle advokátky Kalašové je přitom důležité, aby pracovník i z domova skutečně odváděl práci, za kterou je placen. Návrh zákona je zatím v připomínkovém řízení, jednat o něm ještě bude vláda i poslanci. Odborníci očekávají, že zejména k otázce péče o děti mladší 15 let vznesou námitky zaměstnavatelé. Těm se nelíbí zejména návrh, že by jim za nesplnění jejich nových povinností mohla hrozit pokuta až do výše milionu korun.

Pracují do úmoru, přesto tak tak vyjdou. Důstojný plat nemá ani polovina Čechů

Zdroj: DeníkŽe jsou pochybnosti ohledně ochoty zaměstnavatelů přistoupit na nová pravidla oprávněné, potvrzuje Dagmar Kužvartová ze Svazu průmyslu a dopravy. Podle ní totiž příliš mnoho povinností kladených na zaměstnavatele naopak reálné využití této možnosti omezí. „Pokud jde o práci na dálku, je třeba vycházet z toho, že zaměstnavatelé se již s absencí podrobnější úpravy během covidu vyrovnali a mají nastavena vnitřní pravidla fungování postavená na vnitřních předpisech, případně individuálních dohodách se zaměstnanci,“ tvrdí Kužvartová.

Podobný názor zastává rovněž europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). „Vytvářejí se nadbytečné povinnosti pro zaměstnavatele a neberou v úvahu efektivní pracovní režimy, které zaměstnavatelé a zaměstnanci vyvinuli bez zásahů zákonodárců během pandemie,“ uvedl Zdechovský. Novela tak podle něj naopak může vést k tomu, že zaměstnavatelé omezí zaměstnancům benefity nebo zvyšování platů a možnost práce na dálku ve většině případů zruší.