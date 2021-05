V továrně Sfinx v Holešově na Kroměřížsku, kde se lentilky dosud vyráběly, jejich výroba skončila už v březnu. V obchodech je během dubna a května vystřídají lentilky nové, které se již s odlišnou recepturou od nynějška vyrábějí v Hamburku. "Vyvinuli jsme novou recepturu, která bude společná jak pro značku Lentilky, tak i pro značku Smarties,“ potvrdil Deníku Robert Kičina, mluvčí společnosti Nestlé, jež tyto bonbóny vyrábí.

„Obsahují méně cukru, zato více čokolády s vyšším obsahem mléka,“ uvedl o „nových“ lentilkách Kičina. A budou „trendy“, tedy alespoň v moderním ekologickém duchu. „Odstraňujeme veškeré plastové součásti, budou nově pouze v recyklovatelných papírových obalech,“ zdůraznil Kičina. Firma podle výsledků testů mezi spotřebiteli očekává, že také o novou variantu jejího výrobku bude zájem.

Další v řadě

Tradiční české sladkosti dovážené pod stejným jménem z továren v zahraničí přitom již nejsou žádnou novinkou. „Před několika lety se mluvilo o piškotech, kde změnu místa výroby provázely problémy. Chuťově byly úplně jiné,“ uvedl pro Deník Libor Dupal ze Sdružení českých spotřebitelů. „Výrobek by ale měl zůstat identický,“ prohlásil.

Piškoty Opavia se dnes vyrábějí v Polsku, sušenky Disco od téže značky se zase vozí ze Španělska. „Produkty Opavia vyráběné mimo Českou republiku jsou na obalu označené informací o zemi původu,“ zdůrazňuje Gabriela Bechynská, mluvčí společnosti Mondelez, do jejíhož portfolia Opavia patří. Z výrobků Nestlé se zase do Česka vozí oplatky Delissa. Ostatně ani Sunar, který znají už nejmenší děti, nepochází nyní z tuzemska, ale dováží se ze Švédska.

„Takových příkladů je celá řada,“ říká agrární a potravinářský analytik Petr Havel. Tímto trendem se podle něj ale smazávají rozdíly mezi nabídkou produktů charakteristických pro jednotlivé státy. „Pokud se budou výroby koncentrovat jen do velkých podniků, tak budujeme planetární unifikaci výroby potravin,“ míní Havel. Řada sladkostí přitom naopak proudí z Česka do okolních zemí. „Továrna v Opavě je největším výrobním místem pečených produktů společnosti Mondelez v Evropě,“ připomíná mluvčí Mondelez Gabriela Bechynská.

Trend

I ekonomové to ale považují za trend. „Kauza lentilek na jediném příkladě ukazuje, kde jsme ve světové ekonomice. A ta pozice je velmi nevalná,“ řekla Deníku ekonomka Ilona Švihlíková. Nejde podle ní tedy jen o značku, ale o ztrátu dalšího tradičního výrobku.

„Je to potvrzení toho, že jsme v podřízené pozici toho, kdo jen přijímá cizí rozhodnutí. To s sebou přináší odlivy zisků do ciziny a nízké mzdy,“ míní ekonomka.

Podle společnosti dTest, která hájí zájmy spotřebitelů, nemusí mít změna místa výroby na výsledný produkt nepříznivý dopad. „Možná je ale vyšší uhlíková stopa za dopravu na větší vzdálenost,“ uvedla pro Deník šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová. „Rozhodující pak bude také to, zda nové místo výroby dokáže udržet zejména senzorickou kvalitu produktu,“ prohlásila.

S tím, že o inovované bonbóny v takovém případě budou mít zákazníci i nadále zájem, souhlasí také Havel. „Lentilka je natolik magická cukrovinka, že ji děti budou určitě jíst stále,“ konstatoval analytik. „Ty nezkoumají, jestli jsou vyrobené v Česku nebo Německu. Důležité je, že je to barevné a že jim to chutná,“ uzavírá analytik.