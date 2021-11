V pátek přibylo v Česku nejvíce potvrzených případů koronaviru za dobu epidemie. Laboratoře odhalily 22 936 nakažených, zhruba o 8700 více než před týdnem. Na sto tisíc obyvatel připadá v zemi za posledních sedm dní 929 nakažených. Takzvané incidenční číslo je tak dosud nejvyšší, od pátku vzrostlo o 82. Počet úmrtí s covidem v ČR přesáhl 32 tisíc. Ve čtvrtek zemřelo s koronavirem poprvé od dubna více než 100 lidí.

Zdravotnice se vzorky k testování na nákazu koronavirem | Foto: ČTK

Od pondělí do pátku přibylo v zemi celkem 84 539 potvrzených případů covidu. Je to více než za celý minulý týden dohromady, a to navzdory tomu že tuto středu byl státní svátek. Ve volné dny se testuje méně.