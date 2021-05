Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) se na úvod tiskové konference vyjádřil k probíhajícímu očkování. "Máme dva miliony lidí, kterým do kůže alespoň jednou pronikla jehla s očkovací dávkou, a jeden milion je plně naočkovaný," shrnul aktuální situaci.

Ve věkové skupině nad 80 let dostalo podle ministra první dávku vakcíny 63 procent registrovaných, více než polovina zájemců pak má očkování dokončeno. Ve věkové skupině 70 až 79 let dostalo první dávku 72 procent lidí, dokončenou vakcinaci pak má 32 procent registrovaných.

Ve čtvrtek zdravotníci podle aktuálních informací aplikovali 72 843 dávek vakcíny, tedy nejvíc za den od začátku očkování. Podle Arenbergera je Česko nyní v žebříčku zemí EU čtvrté, co se týče poměru vyočkovaných dávek.

Podle ministra zdravotnictví by se v následujících dnech mělo očkovat až 80 tisíc dávek vakcíny denně. V květnu by Česko přitom mělo obdržet 2,3 milionu dávek vakcíny Pfizer, 354 tisíc dávek vakcíny Moderna, 28 tisíc dávek vakcíny AstraZeneca a 170 tisíc dávek vakcíny Janssen.

Výskyt mutací v Česku

Arenberger se následně rozhovořil o dalších mutacích, které se v Česku objevily. "Máme dalšího cestujícího z Indie, který je pozitivní a zřejmě má opět indickou mutaci. Z Marseille si k nám dovezla cestující kombinaci nigerijské a britské mutace a máme další lahůdku, což je kombinace britské a floridské mutace. Jsou to věci, které se musí sledovat," informoval.

Šéf českého zdravotnictví rovněž potvrdil, že pražské nemocnice se v současnosti připravují na obnovení odkladných operací.

Pražské nemocnice se konečně vrací zpět do běžného provozu. Mají před sebou řadu odložených operací, na které čekají tisíce lidi. Jsem rád, že přenechávají vakcinaci očkovacím centrům. V Praze je v provozu již velkokapacitní O2 universum. — Petr Arenberger (@PArenberger) April 30, 2021

Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) již dříve rozhodl o dalším otevírání služeb, ke kterému by mělo dojít v pondělí 3. května. „Pro služby byly nachystány podmínky, které musí splňovat. Většina bude fungovat v režimu jeden na jednoho. To ale neznamená, že když bude v kadeřnictví deset křesel, tak by tam mohla být jen jedna kadeřnice s jedním zákazníkem. Křesla od sebe musí být alespoň dva metry,“ přiblížila na páteční tiskové konferenci hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

V případě kadeřnictví bude povinné i nošení respirátoru, který si může případně sundat pouze zákazník, a plocha 30 metrů čtverečních na dvojici. Podle hlavní hygieničky budou jednotlivá zařízení kontrolována.

Šíření epidemie v Česku i nadále zpomaluje. Za čtvrtek laboratoře odhalily 2216 nově nakažených, přírůstek byl tak nejmenší za všední den od konce září. Oproti stejnému dni minulého týdne je nárůst nižší o 413 případů.