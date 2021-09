Nejvýrazněji se koronavirová infekce šíří v Karlovarském kraji a v Praze. Na západě Čech připadá na posledních sedm dní zhruba 48 nových případů na sto tisíc obyvatel, v hlavním městě 42. Naopak nejpříznivější situace je v Libereckém kraji s incidenčním číslem 11.

Na úrovni okresů má nejvyšší incidenci Karlovarsko následované Píseckem. V okrese Karlovy Vary připadá na sto tisíc lidí 80 nových případů za posledních sedm dní, na Písecku zhruba 61.

Hospitalizovaných s covidem postupně přibývá. V neděli jich bylo 113, nejvíc od 17. června. O týden dřív bylo hospitalizovaných 68 lidí. Rostou i počty pacientů v těžkém stavu. V neděli jich bylo 17, o deset více než o týden dříve.

Reprodukční číslo kleslo

Reprodukční číslo udávající počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného v neděli kleslo z 1,4 na 1,2. Nad jedničkou představující předěl mezi zrychlováním a zpomalováním šíření infekce se drží od 26. srpna.

Od začátku epidemie loni v březnu se novým typem koronaviru prokazatelně nakazilo přes 1,68 milionu lidí. Zhruba 98 procent z nich se už vyléčilo, naopak 30 414 zemřelo. Od začátku září přibylo do statistik sedm úmrtí.

Laboratoře v neděli prověřily 31 500 vzorků, z toho zhruba čtyři pětiny méně přesnou antigenní metodou. V mezitýdenním srovnání byl počet provedených testů nižší o téměř 2200, údaje se ale ve statistikách objevují s menším zpožděním.

Zdravotníci v posledním dni minulého týdne podali podle předběžných údajů 1881 dávek očkování proti covidu, ani ne polovinu množství z předchozí neděle. Pokud by se údaj již nezměnil, znamenalo by to nejnižší počet aplikovaných dávek za den od konce ledna.

Od začátku vakcinace bylo v Česku aplikováno 11,63 milionu dávek některé ze čtyř používaných očkovacích látek. Plně ukončené očkování má 5 841 873 lidí.