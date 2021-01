Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) už dříve připustil, že se musí změnit seznam nezbytných věcí, které se mohou prodávat v obchodech. "V rámci úpravy PES, kterou plánujeme příští týden bude upraven i tento seznam. Budou tam zahrnuty pravděpodobně například papírnické výrobky. Je to potřeba kvůli dětem do škol,“ nechal se slyšet minulý týden.

Již nyní je ale jisté, že od úterý otevřou i některé další prodejny. "Od úterý, předpokládám, že vláda to schválí, rozšíříme segment maloobchodu, to znamená papírnictví, prodejny s dětským oblečením a obuví, prodejny spodního prádla," vyjmenoval Babiš zboží, které budou opět moct prodávat malé obchody i obchodní řetězce.

Neupřesnil, jestli bude dětské zboží omezeno nějakou věkovou hranicí. Dosud tyto výrobky nepatřily do takzvaného základního sortimentu, který se může prodávat i v době uzavření většiny obchodů.

Během soboty odhalily laboratoře dalších 5199 případů koronaviru, tedy zhruba o třetinu méně než před týdnem. V nemocnicích je aktuálně nejméně nakažených za poslední dva týdny - 6473 -, počet pacientů ve vážném stavu však zůstává nad 1100.

Přesun do nižšího stupně

Rizikové skóre protiepidemického systému PES se již čtvrtý den drží na čtvrtém stupni, když k nedělnímu ránu pokleslo ze 72 na 70 bodů. Umožnil to pokles nákaz koronavirem mezi lidmi od 65 let. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) tak bude vláda ve středu nejspíše jednat o přesunu do nižšího stupně systému PES.

Havlíček ale v souvislosti s možným zmírněním upozornil, že je nutné udržet epidemický vývoj v nižším stupni systému alespoň sedm dní po sobě. "Musíme být obezřetní. Nechceme ani den omezení navíc, ale musíme si být jistí, že se situace po otevření zase rychle nezhorší," vysvětlil ministr v diskuzním pořadu Partie televize Prima.

Babiš další zmírňování protiepidemických omezení neočekává. "Nějaké další rozvolňování si neumím představit při tomto počtu hospitalizovaných," prohlásil v České televizi.