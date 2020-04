Medikament podle něj zdravotníci používají u lehčích a středně závažných forem koronaviru, a to v kombinaci s antibiotikem azithromycinem. Podmínkou je, že musejí mít pacienti kromě koronaviru ještě i další závažnou chorobu, která jejich zdravotní stav komplikuje. Nebo seniorský věk.

„Prozatím jsme ho dali asi dvěma třetinám z padesáti pacientů, kteří jsou u nás kvůli této nákaze hospitalizovaní,“ doplnila primářka infekční kliniky Nemocnice Na Bulovce Hana Roháčová.

Výsledkem by podle ní měla být kratší doba vylučování viru z těla. „Prozatím ale nemůžeme říct, jestli lék zabral, na to je ještě příliš brzy,“ doplnila Hana Roháčová.

Antimalarika dostali už ve Francii nebo Španělsku

Antimalarika s účinnou látkou hydrochlorochin už dříve dostalo několik pacientů ve Francii nebo ve Španělsku. Přípravek u nich poměrně rychle zabral. „Když se ale lidé o jeho účincích dozvěděli, začali ho v lékárnách skupovat,“ řekl Roman Prymula.

České ministerstvo zdravotnictví proto jeho předepisování a prodej omezilo. „Všechna dostupná balení jsme si stáhli pod sebe, aby s ním lidé nedělali manévry a aby byl k dispozici pacientům v nemocnicích,“ řekl Prymula.

Druhým důvodem je podle něj i to, že užívání Plaquenilu není bez patřičného lékařského dohledu bezpečné. „Je to poměrně dost agresivní lék. Pokud by ho někdo užíval příliš dlouhou dobu, mohlo by mu to poškodit organismus,“ vysvětil náměstek Roman Prymula.

Vedení rezortu podle něj pro potřebu českých nemocnic objednalo u výrobce dalších 50 tisíc balení léku.

Jako první začali antimalarika k léčbě COVID-19 využívat vědci v Číně, kde epidemie na konci loňského roku propukla. Už v polovině února čínské úřady uvedly, že klinické testy „určité účinky léku“ potvrdily. Doporučili ho přitom podat lidem co nejdříve.