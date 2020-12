Babiš zopakoval, že menšinová vláda ANO a ČSSD není schopna prosadit rozpočet bez podpory někoho jiného. "Armáda o ty peníze nepřijde," zdůraznil. Podle něj existuje návrh řešit peníze pro armádu v jiné struktuře a v jiném čase. "Armáda se nikdy neměla tak dobře, jako za nás, za hnutí ANO ve vládě," prohlásil.

Pro schválení rozpočtu i s přijatými pozměňovacími návrhy hlasovalo 56 poslanců z přítomných 106. Podpořili jej poslanci ANO, ČSSD a KSČM. Koaliční ČSSD přitom ještě ve středu snížení rozpočtu ministerstva obrany odmítala.

Návrh rozpočtu počítá s příjmy 1488,3 miliardy a výdaji 1808,3 miliardy korun. Založen je na předpokladu růstu ekonomiky o 3,9 procenta.

Hamáček podotkl, že ho fascinuje zájem pravice o obranyschopnost Česka, když po jejích vládách přebíral kabinet v čele se sociální demokracií vojenský rozpočet 0,9 procenta hrubého domácího produktu. "Nebojovali jsme za armádu jen pusou, ale i činy," řekl. Hamáček věří, že se příští rok podaří naplnit cíl, aby rozpočet obrany činil 1,4 procenta hrubého domácího produktu.

Metnar rezignovat nehodlá

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) kvůli tomu rezignovat nehodlá. Očekává, že se peníze do rozpočtu obrany vrátí začátkem roku. V červnovém rozhovoru s ČTK Metnar uvedl, že pokud by se měly rozpočtové škrty výrazně dotknout výdajů na armádu, nechtěl by nadále zůstávat na svém postu. Také náčelník generálního štábu Aleš Opata důrazně odmítl snahy KSČM o snižování armádního rozpočtu. Mimo jiné varoval, že bez modernizace armády se Česko stane černým pasažérem a "trapným vyžírkou" v Severoatlantické alianci (NATO), se kterým sdílí společnou obranu.

Rozpočet je připraven podepsat i prezident Miloš Zeman. Předpokládá ale, že bude novelizován v případě schválení daňového balíčku, sdělil jeho mluvčí Jiří Ovčáček. "Schválený rozpočet jsem sice připraven podepsat, ale předpokládám, že dojde k novelizaci tohoto zákona v případě schválení daňového balíčku, který do tohoto rozpočtu činí zásek 130 miliard korun," citoval prezidenta Ovčáček.

Opozice kritizuje postoj ČSSD

"Tak dlouho a zásadně byla ČSSD proti odebrání deseti miliard armádě, až hlasovala pro," uvedl na twitteru předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura. "Až budu shánět kolegy ochotné spolknout ropuchu, zajdu do klubu ČSSD," napsal pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. ČSSD zatím změnu svého stanoviska nevysvětlila.

"Vy jste přinutili tuto vládu, aby na naše spojence v NATO ukázala dlouhý nos," vzkázal komunistům předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Podle Jana Skopečka (ODS) jde o záchranu vládních křesel na poslední rok.

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové není překvapení, že komunisté jsou silnějším koaličním partnerem hnutí ANO než ČSSD.

Pekarová Adamová označila přesun za nejhloupější možné gesto místo díků za to, že armáda pomáhá se zvládáním epidemie koronaviru. Stydět by se měli poslanci ČSSD, uvedla ve sněmovně.

"Hrdá strana by teď vypověděla koaliční smlouvu. Toho ale není rohožka schopna," uvedla také na twitteru.

Není překvapením, že soudruzi z KSČM jsou silnějším koaličním partnerem (a nehrajme už po dnešku dále hru, že ji jen podporují) než ČSSD.



"Skvěle! Armáda přijde o deset miliard, protože vládní moc je jen tak velká, jak velké ústupky udělá komunistům," poznamenala ve stanovisku KDU-ČSL.

"Vláda skáče, jak komunisti pískají: Poslanci ANO, ČSSD a KSČM snížili rozpočet Armády ČR o deset miliard Kč. Návrh poslance Mikuláše Ferjenčíka z Pirátské strany sebrat armádě další dvě miliardy zaplaťbůh už neprošel," napsal šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Ferjenčík chtěl pozměňovacím návrhem přesunout celkem 8,15 miliardy do vládní rozpočtové rezervy z rozpočtů několika resortů.

"Rozklad KSČM v přímém přenosu. Komunisti si vydupali snížení rozpočtu obrany o deset miliard výměnou za podporu státního rozpočtu na rok 2021. Při tom ale ví, že někdy v březnu dostane obrana ty peníze zpátky. Tohle už není ani absurdní divadlo," sdělil místopředseda Pirátů Radek Holomčík.

Rozpočtovou změnu kritizuje také někdejší vysoký představitel české armády i NATO generál Petr Pavel. "Rozpočet armády je jako domino. Když shodíte jednu kostku, začne se celý plán hroutit. To ohrozí akceschopnost armády," sdělil ČTK. "Dnešní zkrácení rozpočtu rozbije celý proces modernizace. Je podrazem na naše vojáky i spojence. Oslabením naší bezpečnosti v době krize," dodal.

Koaliční strany se dosud k pozměňovacímu návrhu poslankyně KSČM Miloslavy Vostré stavěly odmítavě. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) s ním před hlasováním vyslovila souhlas. Pro převod peněz z obranné kapitoly nakonec hlasovali poslanci ANO, ČSSD, KSČM a dva nezařazení. Celkem získal hlasy 57 ze 106 přítomných poslanců.