Zemanova ruská orientace nabývá rizikových rozměrů v okamžiku, kdy ji zasadíme do mezinárodních souvislostí a ochrany českých zájmů. Na podzim roku 2014 například uvedl: „Pokud jde o Ukrajinu, zastávám neměnný názor, že by mělo dojít k její neutralitě a k její takzvané finlandizaci.“

V říjnu 2017 na Parlamentním shromáždění Rady Evropy označil anexi Krymu za fait accompli čili hotovou věc. Ukrajina by si prý měla s Moskvou vyjednat finanční kompenzace. V listopadu 2017 při setkání s Vladimirem Purinem v Soči zase pogratuloval Rusku k vítězství v Sýrii.

Nejvíc oprávněných výtek ale vzbudily některé Zemanovy výroky, které se týkají ruských zájmů na českém území.

Bezpečnostní informační služba, 6. 12. 2018

„Musí přesvědčit veřejnost o své užitečnosti. Když budou plácat o tom, že se to tu hemží ruskými a čínskými špiony, a přitom za šest let nedokázala chytit byť jen jediného, tak je to plácání…Jsou to čučkaři. Protože tam, kde mají najít teroristu, a on opravdu existoval, a ostatně i Národní centrála pro odhalování organizovaného zločinu říká, že u nás jsou teroristé, tam ho nenašla.“

Dukovany, 29. 6. 2017

„Osobně bych vůbec nebyl proti tomu, aby se u nás aplikoval podobný model, jako je v Maďarsku s elektrárnou Paks.“ (Zde staví jadernou elektrárnu Paks II ruský Rosatom po přímém oslovení maďarskou vládou bez tendru.)

Dukovany, 20. 12. 2020

„Čím víc je uchazečů v nějaké tendru, tím lepší jsou podmínky, a naopak. Ti, kdo chtějí redukovat tento tendr o dva uchazeče, poškozují národní zájmy České republiky, protože provokují zvýšení ceny za Dukovany, ať to bude kdokoli.“

Novičok, 3. 5. 2018

„Civilní Bezpečnostní informační služba naopak dospěla k závěru, že tento plyn není novičok. Po prostudování zpráv obou tajných služeb jsem se přiklonil k názoru vojenských zpravodajců. Závěr je, že u nás byl vyráběn a testován novičok, byť v malém množství a poté zničen. Víme kdy a víme kde to bylo… Je pokrytectví předstírat, že se nic takového nedělo.“

Kauza Nikulin, 23. 2. 2018

„Je pravda, že tento rok proběhly dvě schůzky, kdy mě prezident žádal, abych nevydal ruského občana Jevgenije Nikulina do USA, ale do Ruska,” řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO).

Kauza Nikulin, 11. 4. 2019

„Pan exministr Pelikán měl být ministrem spravedlnosti suverénní České republiky. Neměl být servilním subalterním úředníkem, který se podbízí zahraniční velmoci (míněny USA).“