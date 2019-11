Také Trabant 601 ve verzi kabriolet a další zajímavé exempláře opečovávané hrdými majiteli tohoto kultovního východoněmeckého vozidla (spatřit je můžete v naší bohaté fotogalerii) byly v areálu plzeňského Depa 2015 svědky křtu nové knihy Trabanti mezi námi. Kniha vznikla k 30. režimu pádu socialistických totalitních režimů. Jedním z prvních viditelných dokladů o tom, že se moc komunistických mocipánů hroutí, byly právě stovky vozů Trabant odstavených v pražských ulicích. Ty tam zanechali lidé snažící se přes pražské velvyslanectví Spolkové republiky Německo uprchnout na západ.

Jedna z básní otišněných v útlé knížce má prostý název Trabant. "Dneska by chtěl každý radit, jak se točí volantem. To však může jenom člověk, který jezdil trabantem," veršuje autor Libor Kubík.

V dalších strofách stejné básně se čtenář poučí o technice tohoto vozidla či o způsobu odstraňování poruch. Třeba zde: "Jednoduchý karburátor, chlazení je bez vody, motor nemá žádný olej, nemá žádné rozvody."

Kromě básní obsahuje kniha i povídky. Jejich autoři samozřejmě na Trabanty, s nimiž prožili menší či větši kus života, vesměs vzpomínají laskavě. Přiznávají ale někdy také jejich neduhy. Konkrétně Ivana Návratová v povídce Trabant s velkým T zmiňuje: …byl prvotřídní pomůckou k udržování dobré tělesné kondice celé naší rodiny. Když se tátovi v garáži nedařilo nastartovat, bylo mým úkolem trabanta "vyžďuchnout" z garáže a vytlačit ho až na cestu, kde už motor naskočil."

Trošku v rozporu s literárními příspěvky i vzpomínkami lidí přítomných na křtu knihy (dětský sbor zde dokonce zazpíval ve světové premiéře novou píseň Má láska Trabant) byl proslov zřejmě nejslavnějšího současného tuzemského "trabantisty" Dana Přibáně, který podnikl několik expedicí s takzvanými "žlutými Trabanty". "Já se často neshodnu s příznivci tohoto auta. Ti si totiž myslí, že je skvělé a já naopak, že je příšerné," svěřil se. Je to podle mého vlastně takové animované auto, které někdo postavil omylem doopravdy.

Kde vzal vůz své jméno?

Podle něho je Trabant velmi špatný jako dopravní prostředek, naopak je ale přímo skvělý pro generování příběhů. "Navíc jsme se díky němu v nejrůznějších koutech světa přesvědčili, že všude žije spousta dobrých lidí, protože bez nich bychom s našimi trabanty nemohli pokračovat v cestě," uvedl.

V knize je uvedena široká škála jmen, která autoři jednotlivých literárních dílek tomuto vozítku dali. Zmínit lze například Špuntík, Trabuk, Pryskyřník pádivý Tráboš nebo třeba Modrofuk.

Fakticky ale stojí za pojmenováním modelu vyráběného automobilovým koncernem IFA nezřízený obdiv východoněmeckých soudruhů k úspěchu sovětského kosmického programu. Poté, co byla do vesmíru 4. října 1957 vypuštěna první družice s názvem Sputnik (v českém překladu společník či souputník), využili v NDR překlad stejného významu do němčiny. Trabant se tak v přeneseném významu stal souputníkem miliónů motoristů v socialistických zemích. To, že na toho svého průvodce museli po zapsání se do pořadníku čekat i dlouhá léta, je už věc druhá.

Navíc slovem drabant, jak připomíná Pavel Křovák z Muzea dvoutaktů v Plzni, se označovali ozbrojení vojáci, kteří tvořili osobní stráž velmožů či středověkých panovníků. Označit tedy tímto slovem automobil nebyl rozhodně vůbec špatný nápad…