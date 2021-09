Jenže od chvíle, kdy chce město nájemníka vystěhovat, do chvíle, kdy se tak stane, uplyne někdy dlouhá doba. „Vždy záleží na tom, jak dlouho trvá soudní řízení, zda nájemce využívá všech opravných prostředků a podobně,“ uvedl Hofman s tím, že vyklizení bytu trvá někdy i roky.

Obdobné je to v Plzni, která má v současné době cca 2800 obecních bytů. Magistrát rozdal za uplynulé tři roky dvanáct výpovědí, další více než padesátce hříšníků neprodloužil nájemní smlouvy.

Zatím podle něj nepomohlo, že Smahová dostala počátkem loňského roku za neoprávněné užívání bytu podmínku, ani to, že soud rozhodl v civilním řízení, že musí byt opustit. „Už jsme se ale dohodli s exekutorem, že ji vystěhují, tak už to snad vyjde,“ řekl Skala u hlavního líčení u soudu, kde se Smahová opět zpovídá z neoprávněného užívání bytu. Ona sama stanovisko sdělit nemohla, k jednáním zásadně nechodí.

Bezmála čtyři roky už bydlí v obecním bytě v Měčíně na Klatovsku sedmdesátiletá Jana Smahová. Za celou tu dobu nezaplatila za nájem ani korunu. Radnice se seniorku marně snaží vystěhovat, dosud nepomohlo ani to, že byla žena za neoprávněné užívání bytu odsouzena klatovským okresním soudem.

