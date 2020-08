Denní nárůsty počtu případů nemoci v minulém týdnu rychle stoupaly, a to z pondělních 169 až na pátečních 280. Vláda proto od soboty zavedla v celém Česku opět povinnost nosit roušky na vnitřních akcích s počtem účastníků nad 100. Ode dneška byla navíc omezena kapacita těchto akcí na 500 lidí, dosud činila 1000 lidí.

ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Nejhorší situace je v současnosti na Jihlavsku, kde byl v minulém týdnu zaznamenán nejvyšší nárůst nakažených v přepočtu na obyvatele. Za posledních sedm dní tam přibylo přes 55 nových případů covidu-19 v přepočtu na 100.000 obyvatel.

Nemoc se objevila třeba v jihlavském Alzheimercentru, kde byl covid-19 v posledních dnech potvrzen u 40 klientů zařízení a 17 zaměstnanců. Na Karvinsku, které bylo dosud největším lokálním ohniskem nákazy v Česku, činil podle posledních údajů nárůst za posledních sedm dní zhruba 46 případů na 100 tisíc obyvatel.

V posledním týdnu výrazně vzrostl počet aktuálně nemocných lidí s covidem-19, tedy počet potvrzených případů po odečtení vyléčených a zemřelých. Nyní je jich v republie 3525, což je nejvíce od konce dubna.

Původně ministerstvo uvádělo, že je nemocných přes 5000, což by bylo nejvíce od začátku epidemie. V neděli ale výrazně revidovalo své údaje.

Ministr nařídil audit

Počet vyléčených zvýšilo zhruba o dvě tisícovky, takže počet aktuálně nemocných ve statistikách na webu tím snížilo asi o třetinu.

Audit počtu vyléčených nařídil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška byly některé hygienické stanice v krajích v poslední době vytíženy eliminací epidemie v lokálních ohniscích nákazy, takže aktualizace údajů o počtech vyléčených pro ně nebyla prioritou.

Revize statistik nemá podle Duška vliv na věrohodnost dat o diagnostikovaných, zemřelých či hospitalizovaných pacientech, která jsou sledována v reálném čase. Počet zemřelých se za neděli nezměnil, od začátku epidemie zemřelo v Česku 371 lidí s covidem-19. Kvůli této nemoci bylo podle posledních údajů z nedělního odpoledne v nemocnici 149 lidí, z toho 15 ve vážném stavu.

Praha v oranžových destinacích

Belgie zařadila Prahu mezi "oranžové" destinace, kde je již Moravskoslezký kraj a kam a odkud je cestování povoleno s určitými podmínkami. Znamená to, že po návratu cestovatele do Belgie z této destinace je nutná konzultace s lékařem, který provede test a dá odpovídající doporučení ohledně karantény. Turistům z oranžových zón je karanténa doporučena, uvedlo české velvyslanectví v Bruselu s tím, že celkově je Česko celkově na belgickém semaforu řazeno do bezpečné zelené zóny.