Přírůstky případů nákazy koronavirem se přiblížily ke třem stovkám už minulý týden, kdy v pátek za den testy potvrdily 279 nakažených. Byl to nejvyšší denní růst od 28. června.

Výrazný nárůst nakažených zaznamenali v úterý pražští hygienici. K úterním 18:00 činil nárůst 101 případů covidu-19 za předchozích 24 hodin, což byl nejvyšší denní přírůstek v Praze od začátku epidemie v Česku. Za nárůstem počtu nakažených v posledních dnech ve městě stojí mimo jiné ohnisko v nočním klubu Techtle Mechtle. Za posledních sedm dní bylo v Praze zaznamenáno přes 24 nových případů nemoci na každých 100.000 obyvatel.

Nakažený je i člen Hradní stráže

Onemocnění covid-19 se prokázalo také u jednoho vojáka Hradní stráže. Do karantény byli umístěni další příslušníci jednotky, kteří se s ním setkali. ČTK to dnes řekl mluvčí Hradní stráže Jiří Havel. Chod Hradní stráže tím podle něj nebude ovlivněn.

"Dnes dopoledne byl na koronavirus pozitivně otestován jeden voják Hradní stráže. Ihned byla přijata opatření a voják nastoupil na nemocenskou. Všichni vojáci, kteří s ním přišli do styku, byli dáni do karantény a otestováni na koronavir," uvedl Havel. Výsledky testů zatím známy nejsou. "Činnost Hradní stráže to žádným způsobem neovlivní," dodal mluvčí.

S prezidentem Milošem Zemanem vojáci do styku nepřišli. O bezpečnost prezidenta se stará policejní útvar pro jeho ochranu. Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček ČTK sdělil, že opatření týkající se prezidentovy bezpečnosti v době pandemie "pružně reagují na vývoj situace".

Nejvážnější je situace na Jihlavsku

Podle údajů ministerstva je aktuálně nejvážnější situace na Jihlavsku, kde bylo za posledních sedm dní zaznamenáno zhruba 61 případů nákazy v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Vysoký počet nově nakažených byl v uplynulém týdnu zaznamenán také na Prachaticku, a to 57 případů na 100 tisíc obyvatel. V Jihočeském kraji a na Vysočině musí kvůli šíření choroby lidé ode dneška na řadě míst opět začít nosit roušky.

Armáda od pátku vyšle do Alzheimercentra Jihlava, které se potýká s nákazou koronavirem, na pomoc patnáct vojáků. Předběžně na dva týdny. Ve středu to sdělila mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Do Jihlavy armáda pošle vojáky ze 42. mechanizovaného praporu Tábor a 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec. V centru budou zajišťovat přímou péči pod odborným dohledem místního personálu předběžně po dva týdny. "Specialisté z Liberce budou zabezpečovat odborné dekontaminační práce v zařízení," dodala pro ČTK mluvčí Dvořáková.

V Česku už zhruba od poloviny července vytrvale roste počet aktuálně nemocných, tedy počet zaznamenaných případů covidu-19 po odečtení vyléčených a zemřelých. Nyní již dosáhl 4187, což je nejvíc od 16. dubna. Zatím nejvyšší počet aktivních případů covidu-19 byl v Česku od začátku epidemie 11. dubna, kdy bylo nemocných 4684.

V nemocnicích je kvůli covidu-19 podle posledních údajů ministerstva z 120 lidí, z nichž 21 je ve vážném stavu. Ministerstvo v úterý údaj o hospitalizovaných po revizi snížilo z původních 150 téměř o třetinu. Audit dat avizoval v pondělí ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Podle něj se při auditu ukázalo, že desítky hospitalizovaných jsou nadále vykazovány jako nakažení covidem-19, přestože už tuto nemoc překonali a v nemocnici zůstávají kvůli jiným chorobám.

S novým koronavirem dosud v Česku zemřelo 374 lidí. Poslední případ je z dneška.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes jednal s řediteli krajských hygienických stanic o situaci kolem šíření koronaviru. Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání uvedl, že vláda chce v září předložit do Sněmovny návrh zákona, který by vyřadil hygieniky z působnosti zákona o státní službě. Podle hygieniků zařazení pracovníků mezi státní úředníky komplikuje jejich přijímání v situaci, kdy jsou hygienické stanice personálně podhodnocené.