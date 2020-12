Čtvrtina současných starobních důchodců šla loni do penze dřív, než si odkroutila povinnou dobu důchodového pojištění. Neodradilo je ani to, že nenávratně přišli o peníze.

Aktivní senioři. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Raději klid než peníze volí v Česku rok od roku více lidí. V roce 2009 bylo mezi všemi starobními důchodci asi 19 procent těch, kdo šli do penze předčasně, o deset let později se jejich podíl zvýšil na 27 procent. Plyne to z nedávno zveřejněných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).