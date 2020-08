Česko ochromí extrémní vedra. Teploty přesáhnou 34 stupňů, varují meteorologové

Do Česka začal proudit velmi teplý vzduch, který přinese tropické teploty. Meteorologové varují, že největší vedra budou v pátek, kdy teploty mohou místy překročit 34 stupňů Celsia. Lidé by měli omezit ve vedru tělesnou zátěž a zvýšit konzumaci nealkoholických nápojů. Zvláštní pozor by si měli dát senioři a nemocní lidé.

Léto v Praze. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock