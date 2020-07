Odborníci na základě široce pojatého sběru podnětů v září předloží závěrečnou zprávu, kterou dají k dispozici vládě. K tomuto účelu se budou pořádat kulaté stoly, ten první už zítra v Plzni, dále pak v Ostravě, Ústí nad Labem a Českých Budějovicích.

Experti na startu

V Pavlově týmu jsou šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, lékařka Jana Šeblová, podnikatel Martin Hausenblas, předsedkyně Národní asociace dobrovolnictví Lenka Vonka Černá, bývalý lidovecký hejtman Olomouckého kraje a eurposlanec Jan Březina, diplomaté Petr Kolář a Daniel Koštoval.

Koronarize podle Petra Pavla například otevřela otázku kapacit domácího průmyslu a soběstačnosti při výrobě ochranných pomůcek. Ukázala také na přílišný resortismus a váznoucí komunikaci mezi státem a veřejností. „Když budeme mít pro příští krizi k dispozici efektivní a hladce fungující národní krizový mechanismus, mohli bychom méně škrtit ekonomiku,“ míní Pavel.

Přijdou další katastrofy

Přijít ovšem mohou i jiné než zdravotní karamboly, třeba živelní pohromy, velké havárie, teroristické a kybernetické útoky, vlny veder a následného sucha, sluneční a vulkanické erupce, povodně. „V každém případě je pak nutné rychle a profesionálně přejít na jiný modus chování, zavést krizové řízení, chránit sebe i ostatní,“ řekla Jana Šeblová, odbornice na urgentní medicínu.

Lenka Vonka Černá připomněla, že s kolegy z Drážďan detailně diskutují nejen o tom, jak by se v případě katastrofy chránili lidé, ale také zvířata, včetně přechodu hranic. Ondřej Hausenblas zdůraznil, že o je nutné o těchto věcech mluvit, otevřít celospolečenskou debatu, neboť „zatímco chytří se z chyb poučí, hloupí je opakují“.

Příští prezident?

Na dotaz Deníku, zda lze představení prací na krizovém mechanismu chápat jako zahájení prezidentské kampaně, se Petr Pavel přímé odpovědi vyhnul. „Nechci z toho získat pro sebe žádný kapitál, jde o týmové úsilí uchopit problematiku, o niž se takto průřezově v minulých letech nikdo nezajímal,“ sdělil Pavel.

Generál ve výslužbě se po ukončení své vojenské kariéry v roce 2018 věnoval přednáškám o bezpečnostní problematice. Jím založená iniciativa Spolu silnější vybrala během pandemie 1,4 milionu korun na pomoc lidem v první linii. Loni v listopadu uvedl, že nevylučuje prezidentskou kandidaturu. Jan Březina podotkl, že by ho na Pražském hradě viděl velmi rád. „Já se potápím, létám v letadle, ale na českou politiku bych si už netroufl, on by to dokázat mohl,“ řekl na Pavlovu adresu.