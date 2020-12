Po debatách s řediteli škol a zhodnocení epidemiologického i vzdělávacího hlediska ministr školství Robert Plaga (ANO) rozhodl o variantní podobě přijímacích zkoušek na střední školy.

„V případě osmiletých a šestiletých gymnázií žádná změna nebude. Příští rok na jaře zájemci o tyto obory budou muset podstoupit jednotnou přijímací zkoušku organizovanou CERMATem. U ostatních uchazečů o čtyřletá gymnázia a střední odborné školy si budou moci ředitelé vybrat, zda vypíšou jednotnou přijímací zkoušku zabezpečenou CERMATem, nebo udělají vlastní,“ sdělil Deníku ministr Plaga.

Pro tento verdikt bylo klíčové epidemiologické hledisko, neboť u školou organizované zkoušky nebudou muset být dodrženy centrální termíny, na něž by se dostavilo naráz několik desítek tisíc žáků. Proběhne v intervalu od 12. do 28. dubna. Jednotné přijímačky na víceletá gymnázia se budou konat 14. a 15. dubna.

Někde bez zkoušky

Na dotaz, zda se neobává nelibosti rodičů, že děti nebudou mít stejné podmínky, neboť půlka jich může použít testy Cermatu, půlka vlastní, Plaga uvedl, že i doposud školy mohly centrální zkoušku z češtiny a matematiky doplňovat vlastními testy (jednotná zkouška se na konečném výsledku musela podílet z 60 procent).

„Výjimku jsme také udělili školám, které nebudou mít převis zájemců. V takovém případě ředitel může přijmout všechny uchazeče, aniž by se konala zkouška,“ doplnil Plaga. Střední školy pak budou moci rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna. I to by mělo snížit mobilitu žáků. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem. Termín pro podání přihlášky pro první kolo je 1. březen 2021.

Plán může doznat změn, pokud by se epidemiologická situace dramaticky zhoršila. „Pokud se budeme pohybovat v intervalu třetího a druhého stupně PES, dodržíme náš záměr,“ slíbil Plaga.

Semináře se mohou míchat

Šéf resortu školství Robert Plaga také Deníku potvrdil, že od pondělí 7. prosince, kdy se přechází do třetího stupně PES, už není striktní požadavek na homogenitu tříd. Znamená to, že maturanti z různých ročníků budou moci prezenčně absolvovat výběrové semináře. Zároveň ministr Plaga žádá studenty, aby dodržovali všechna přijatá opatření, tedy nošení roušek, rozestupy a důsledné mytí a dezinfekci rukou. Na připomínku některých učitelů, že větrání během hodin může v chladném počasí ohrozit zdraví žáků sedících v lavicích u oken, Plaga uvedl: „Děti se mohou buď tepleji obléct, nebo během několikaminutového větrání se přesunout na druhou stranu místnosti, to se určitě dá vyřešit.“

Vzhledem k turnusové výuce na druhém stupni ZŠ a na středních školách je stále na stole otázka připojení, protože ne všude jsou připraveni na vysílání mnoha videohodin najednou.

„Naše požadavky na peníze z evropského Fondu obnovy směřovaly právě na posílení vnější konektivity, tj. připojení škol na optické sítě. Zároveň jsme požadovali i fungování rychlého internetu uvnitř škol,“ potvrdil Plaga. Tyto zdroje by měla v prvním čtvrtletí příštího roku řešit ministerstva průmyslu a pro místní rozvoj v rámci vyjednávání s Evropskou komisí.

Antigenní testy

Učitelé mají být první profesní skupinou, na níž se od 4. prosince budou aplikovat antigenní testy na koronavirus. Podle aktuálních průzkumů zhruba 60 procent pedagogů tento vládní podnět vítá, ale přáli by si, aby kvůli nim nemuseli cestovat do vzdálených odběrných míst.

„Jsem rád, že učitelé byli zařazeni do prioritní skupiny obyvatelstva. Testování bude dobrovolné a na ministerstvu zdravotnictví je, aby zajistilo jeho logistiku a proveditelnost. Kromě využití páteřních míst plán počítá i se zhruba 60 mobilními odběrovými týmy. Hejtmani budou vše koordinovat v daném území a posílat je především do škol v místech, odkud je složité se dopravit do nemocnic,“ sdělil Deníku ministr školství s tím, že osobně by byl rád, kdyby tuto nabídku využilo co nejvíc učitelů.