Mladík Popelka měl vazby na mostecké podsvětí a byl dvakrát trestaný za ublížení na zdraví. Policie ho podezírala i z dalších násilných činů. V roce 2006 se sám stal obětí. Dosud neznámý střelec ho popravil čtyřmi ranami z pistole na chodbě mosteckého paneláku, kde bydlel s přítelkyní.

Smutné je, že v té době čekal s přítelkyní třetí dítě a chtěl se podle svého otce polepšit: „Chytil se špatné party, ale chtěl toho nechat. Byl pracovitý. Koupili jsme společně trafiku, kterou by provozoval. O děti, své vnuky, jsem se postaral já. Samozřejmě mne to odrovnalo. Dva roky po smrti syna byly příšerné,“ říká Miroslav Popelka s tím, že vyšetřování vraždy, která bude promlčena v roce 2026, je dnes u ledu.

Maxa: Už jsem tu nemusel být

V době, kdy byl Filip Popelka zavražděn třemi ranami z pistole, se rozhodl zpěvák Martin Maxa kvůli severočeským mafiánům vzdát vlastního klubu v Litvínově, který provozoval od počátku 90. let.

„Než bojovat celý život s mafiány a paktovat se s grázly, tak jsem to raději vzdal. Platit 50 lidí, aby bylo v podniku bezpečno, tolik jsem nevydělával,“ podotkl Martin Maxa. A dodal: „Ta doba, kdy místní mafiáni ke mně posílali mlátičky, je dávno pryč. Tehdy na mne z bezprostřední blízkosti jeden vystřelil. Mám sedm stehů na hlavě. Kdyby byl přesnější, dávno tu nejsem.“

Právě spletité vztahy v mosteckém podsvětí kriminalistům komplikovaly práci při pátrání po pachateli Popelkovy vraždy. Policisté prověřovali různé vlivové skupiny a zabývali se verzí o odvetě, vyřizování účtů a nájemné vraždě. Popelka měl totiž blízko k litvínovskému Martinu Macháčkovi, který byl označovaný za jednoho z organizátorů útoků na návštěvníky nočních podniků ve městě. Cílem bylo převzít „ochranu“ nad klubem a donutit jeho majitele platit za klid v podniku takzvané výpalné.



Motiv? Možná lichva

Nakonec se ale policisté přikláněli spíše k tomu, že motiv vraždy mohl být daleko jednodušší. „Zavražděný půjčoval peníze. Pravděpodobná verze tak je, že ho sprovodil ze světa některý z jeho dlužníků, který mu nechtěl vrátit peníze,“ sdělil tehdy vedoucí odboru obecné kriminality krajského policejního ředitelství Martin Charvát.

Vrah zastřelil Popelku 4. listopadu večer na chodbě paneláku v mostecké ulici Jiřího Wolkera. Popelka se právě vracel domů, vešel do domu a zamířil do přízemí ke svému bytu. Pachatel k němu přistoupil a střílel. Dvakrát ho trefil do krku, dvakrát do hrudi. Popelkovo tělo nalezla v domě na chodbě jeho družka, která přijela chvilku po něm.

Popelka v té době stál před soudem kvůli incidentu z prosince 2003. Byl jedním z party útočníků, kteří před mosteckým klubem Neprakta rozpoutali krvavou bitku s ochrankou. Brutální rvačka, při které se lámaly baseballové pálky a svištěly řetězy, skončila výstřely. Napadená ochranka dva z útočníků v sebeobraně zastřelila.

Před soudem pak stanuli přeživší výtržníci, kteří na ochranku zaútočili. Jenže soudní líčení se vleklo tak dlouho, až byl případ promlčený.

Popelka byl obviněný i v dalším případu spolu s litvínovským Macháčkem. Kriminalisté je podezírali, že v jednom z barů napadli policistu v civilu. Popelkova vina se ale nepotvrdila, a nakonec figuroval v případu jen jako svědek.

Zatímco jeho činy byly víceméně čitelné, smrt zůstává záhadou. Policisté sestavili speciální tým, který vyslýchal svědky, zadával znalecké posudky, prověřoval různé stopy. Vše bylo marné. Po třech letech policie případ odložila a okolnosti i důvody vraždy dosud zůstávají nejasné. Pachatel bude beztrestný už za pět let, kdy se případ promlčí.

Spolek Nepromlčíme



● Vznikl v roce 2020 na popud pozůstalých a obětí z kauz promlčených trestných činů, konkrétně vražd.

● Tvoří ho lidé napříč společností s profesním či osobním vztahem k tématu – právníci, oběti trestných činů, novináři či kriminalisté.

● Otevírá společenskou diskusi nad tématem fungování a smysluplností promlčení závažných trestných činů a bojuje za prodloužení promlčecích lhůt - ČR se pohybuje pod evropským průměrem a například v sousedním Rakousku se vražda nepromlčuje vůbec.

SPOLEK NEPROMLČÍME