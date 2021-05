Do jaké míry byl v době exploze areál ve Vrběticích bezpečný?

Výbuchy dokázaly, že areál je postavený tak, jak má být. Podle mě je bezpečný. Když explodoval jeden sklad, tak se okolním objektům, kromě pár - v uvozovkách - rozbitých oken, nic nestalo. Jasně se prokázalo, že sklady jsou v Čechách stavěné dobře. Kdyby byly postavené špatně, bouchla by třeba i vedlejší budova. Proto myslím, že je nesmysl, co se uvádí v médiích - co by to bylo za hrůza, kdyby to bouchlo celé. V dobách explozí byly všechny sklady plné. Nebo téměř plné. Dva plné sklady vybouchly a okolním se nic nestalo. Stojí tam třicet budov, z toho dvě jsou odpálené, to je ani ne deset procent. Je to v podstatě funkční praktická zkouška, jen bohužel tragická, protože při ní zahynuli dva lidé.

Ti byli přímo v areálu. Jak se dá při stavbě zabránit tomu, aby škody a oběti na životech nebyly ve větší vzdálenosti, třeba v okolních vesnicích?

Když se podíváte na leteckou mapu a půdorys těch budov zjistíte, že ze tří stran jsou postavené valy, které jsou vyšší než budova skladu. Čtvrtá, výbuchová stěna je nasměrovaná někam do volného prostoru. Takže směrem k vesnicím jsou valy, které případnou tlakovou vlnu zvednou, aby nešla na přímo, ale do výšky. Neříkám, že se nemohlo stát, že by někomu na zahradu domu doletěla střepina, nebo kus cihly. Ale pokud vím, mimo areál žádná velká škoda nebyla. Já těm skladům věřím, nemám tendence v takových chvílích prosazovat evakuaci širokého okolí. Ono se taky nakonec prokázalo, že to bylo k ničemu. Bouchly dva sklady a ve vesnicích se nikomu nic nestalo. Když se podíváte do Květné (armádní sklad v Květné u Poličky – pozn. redakce), kam převezli munici z Vrbětic, tam je muničák postavený úplně stejně.

Myslíte tedy, že obavy místních nejsou oprávněné?

Za bývalého režimu tam toho bylo ještě víc. Nebyly to jen sklady Vrbětice, byly to nedaleké Vlárské strojírny, kde byla výrobní fabrika. Když se nic nepokazilo a nikdo nic nezanedbal, tak to nebouchlo. Kdykoli bouchly sklady v republice, vždycky hrála roli technická závada, nebo lidské selhání. Nikdy nebouchl muničák sám od sebe.

Jak se vůbec může stát, že vybuchne munice ve skladu, kde jsou přísná pravidla?

Někdo ji musel k výbuchu přimět. Explozi způsobí extra silný náraz, oheň, nebo sabotáž. Jestli to byla sabotáž, a útočníci by mohli roznětku vložit přímo mezi munici, stačil by na spuštění relativně malý, časovaný nástražný systém. Jestli někdo vložil něco podobného mezi munici, muselo to být přímo do obalů, nebo mezi obaly. Každopádně to muselo být uvnitř skladu. Představa, že by dali něco zvenku, za barák je podle mě nesmysl. Ale bůhví, netuším, co mají tajné služby ve výzbroji, čeho jsou schopní. Ať tak či tak pochybuju, že by se daly v epicentru výbuchu najít nějaké součástky, ze kterých by se dalo něco vydefinovat.

Je tedy nemožné, aby došlo k svévolnému výbuchu?

Nic samo od sebe nebouchne. Ani propan-butanová láhev na benzince. Až když ji hodíte do ohně, nebo do ní střelíte, se bude chovat jinak. Dokud v okolí něco nehoří, nebo nebouchá, nehrozí exploze. Dělostřelecký granát sám od sebe taky nevybouchne. Nemá důvod, musí s ním někdo něco udělat. Co vím, tak ve Vrběticích byla všechna munice způsobilá, určená k prodeji, k vývozu. To nebyly nějaké staré, rezavé kusy. Když se s ní manipuluje jak má, v podstatě vybouchnout nemůže. A když už, tak vždycky za to někdo může.

Vzpomínal jste dělostřelecký granát. Co dalšího podle vás muniční sklady ukrývaly?

Byla tam klasická, vojenská, stará česká munice. Co jsem viděl z leteckých záběrů dělostřelecké granáty, raketová munice i letecké pumy.

Co hrozí při výbuchu takového materiálu? Je nebezpečná tlaková vlna, nebo střepiny?

Při výbuchu hrozí všechno dohromady. Střepiny vzniknou nejen z munice, ale i z obalů, z regálů, ze zdi, z budov. Všechno letí všemi směry. Když máte smůlu, trefí vás šutr dva kilometry od ohniska a zabije. Na druhou stranu můžete stát pět set metrů od výbuchu, nic vás netrefí a přežijete. Tlaková vlna tak nebezpečná v otevřeném prostoru není. Na větší vzdálenost zabíjí spíše ty střepiny. Ale pokud vím, ve vesnicích se nesbíralo větší množství střepin.

Po dědině se šušká, že dokud měla sklady na starost armáda, bylo to v pořádku. V okamžiku, kdy areál přešel pod soukromého vlastníka, nastal problém. Co si o tom myslíte?

To bych neřekl. Máme systém podnikání v Čechách, na skladování munice dohlíží státní dozor, policie, báňský úřad a další instituce. Je složité, vypsat papíry na skladování munice, to není jen tak. Muniční sklady se stále kontrolují. Za to nemůže jen majitel. Munice má být hlídaná v souladu s předpisy, mimo jiné v oploceném areálu, dveře a okna musí být elektronicky střežené. Což ve Vrběticích určitě bylo. Jestli je pravda, že tam byly popadané, přestříhané a rozbité ploty, to je špatně. Ale to měly odhalit kontroly.

Co říkáte na proces, který nastal po explozích?

Likvidace následků trvala podle mě nehorázně dlouho. Pyrotechnici si na okolních polích a loukách hráli několik let, než to uvolnili. Přišlo mi to chvílemi zvláštní. Ale to je těžko hodnotit, když jsem tam nebyl, to musí vědět odborníci, kteří operovali na místě.