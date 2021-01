Systém byl přetížený. Nedostupná byla také linka 1221. Zpožďovalo se také zasílání potřebných PIN kódů pro registraci. Ve frontě na odeslání čekalo podle Chytré karantény v 08:35 asi 40 tisíc SMS zpráv pro registraci k očkování proti covidu-19. Za vteřinu jich odesílali 20, později operátoři navýšili kapacitu na 200.

Krátce po osmé hodině ranní pak spadl celý web ministerstva zdravotnictví.

„Vše probíhá normálně, to, že vypadl systém. On nevypadl, byl zatížen na pět minut, ale já chápu, že novináři ihned sdělují tyto informace. Hlavně to funguje," řekl na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš.

„Jsme rádi, že zájem je velký. Večer to vyhodnotíme podle míst, kde si senioři přejí rezervaci. Znovu opakuji, že je to velký nápor a pokud operátoři nestíhají posílat smsky a říkají, že je to jak na Silvestra, tak je třeba si tu situaci uvědomit," dodal Babiš s přesvědčením, že se situace zvládne.

Podle něj se musí naplánovat rezervace. „Uděláme maximum pro to, abychom seniorům, kteří se chtějí rezervovat, dali preferenci a mohli se v daných místech naočkovat," dodal Babiš s tím, že seniorů 80+ je přes 400 tisíc, takže je to velká výzva.

Blatný: Větší nápor než při Rammsteinech

I ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) hovoří o úspěchu. „Navzdory tomu, co se píše a co se komentuje, tak rezervace probíhá velmi úspěšně," řekl na tiskové konferenci Blatný. Podle něj se k očkování registrovalo 78 tisíc lidí, nárůst je zhruba 100 za minutu.

„Pro přiblížení, když před nějakou dobou docházelo k rezervaci skupiny Rammstein v Edenu, tak zátěž, která byla tehdy při objednávání lístků, byla naprosto nesrovnatelná s tím, co se děje dnes, a přesto systémy běží," přiblížil Blatný s tím, že odesláno bylo 300 tisíc SMS a rezervovaný termín má 3000 lidí.

Blatný přiznal, že byl ráno problém s prodlevou právě při odesílání sms, což bylo i ve spolupráci s operátory řešeno. „Aktuálně je nastaveno odesílání sms zpráv do pěti vteřin," upozornil Blatný s tím, že funguje i linka 1221, na které během dopoledne bylo přes 40 tisíc lidí. „Už obsloužila celkem asi 3000 hovorů, z toho velká část byla odbavena na registraci a další část na rezervaci," dodal ministr.

Problém byl i s rodnými čísly. „Nebyla validována rodná čísla, která měla za lomítkem jen tři čísla. „Během 20 minut po spuštění to však bylo vyřešeno," uvedl Blatný.

Ministr zároveň řekl, že starší spoluobčané nemusí s registrací spěchat a mohou se registrovat třeba až za týden. „O prioritu vůbec nepřijdete, i když se přihlásíte v pondělí, tak vaše prvenství bude pořád stejné," upozornil Blatný.

Podle opozice je to však selhání. „Prosím o pomoc lidem, kteří přístup k internetu nemají, a vládu o okamžité uklidnění situace. Nebo počítáte, že i to za vás někdo udělá? Starostům drnčí telefony, ti svoji linku z provozu nevyřadí nikdy," reagoval na situaci Rakušan.

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové to dopadlo jako vždycky. „Ráda bych teď psala pochvalu vládě za zvládnutí registrace k očkování. Byla bych vděčná, kdyby vše fungovalo jak má, protože by to znamenalo, že jsme blíž normálnímu životu bez přeplněných nemocnic, bez dalších obětí. Bohužel to nejde," řekla.

Skandál

Šéf Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že hejtmani i Zdeněk Hřib vládu upozorňovali, že není systém ozkoušený a nemusí fungovat, bohužel marně.

„Vláda přitom mohla vedle online rezervací využít i registr zdravotnických údajů NZIS, z kterého šlo získat seznam rizikových skupin a ty pozvat poštou na dobrovolné očkování. Zároveň dlouhodobě poukazujeme na to, že se ve zdravotnictví významně zanedbává jak digitalizace, tak ochrana citlivých dat. Je rizikové a neprofesionální, aby rezervační systém posílal informace o uživatelích reklamním společnostem typu Google či Facebook," uvedl.

Podle šéfa ODS nemá systém žádná pravidla, dochází k protekci, není jasné kdo, kdy a kde má být očkován, nefunguje registrace, není žádná kampaň na jeho podporu: „Jedním slovem skandál. Za tento stav je odpovědný premiér, který sám sebe ustanovil koordinátorem očkování." Fiala následně dodal, že chce na příští schůzi PS zařadit mimořádný bod k připravenosti státu na očkování. Zmínil se i o kauzu Státního zdravotního ústavu.

„Pokud jeho zařazení koalice ANO, ČSSD, KSČM nepodpoří, svoláme mimořádnou schůzi. První na řadě v očkování mají být senioři, ne třicátníci. Takto to dál nejde," řekl Fiala.

Primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib navrhuje některá řešení. „1. Informaci o nemožnosti registrace pro lidi mladší 80ti let bych dal hned na úvodní stránku. Předešlo by se tím přetížení systému a stát by ušetřil na zbytečných SMS, které pustí člověka dál, jen aby se dozvěděl tohle. 2. Není úplně nejlepší nápad nutit lidi starší 80 let vyplňovat internetovou registraci, kam zadávají údaje o svém věku a zdravotním stavu, které jejich pojišťovna dávno zná. Stačilo by pár týdnů předem plánovat a napřímo oslovit lidi v riziku s předvyplněnou nabídkou. 3. Jako největší problém ale vidím to, že očkovací místa stále nemohou nabídnout v systému konkrétní termíny pro očkování, které by mohly být přiděleny. Proto v Praze, pokud je to možné, už městské části objednávají seniory starší 80 let k očkování do blízkých nemocnic napřímo," napsal Hřib.