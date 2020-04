Vláda v pondělí prodloužila omezení spjatá s celostátní plošnou karanténou do soboty 11. dubna. A to včetně nošení roušek. Ale vprávě v této oblasti pravidla trochu zmírnila. Koho se nyní povinné zakrývání ústa a nosu na veřejnosti týká, a koho ne?

V době karantény je rouška nutností. Jen tak chráníte druhé před nákazou koronavirem. | Foto: Deník / Martin Vondra

Mám malé dítě a špatně se mu s rouškou nebo šátkem dýchá. Musím mu ji nasazovat?

Děti do dvou let věku nově mají na zakrývání úst a nosu na veřejnosti výjimku. Roušku, šál, šátek ani jiný ochranný prostředek nově mít nemusí. „Shodli jsme se, že roušky či podobná zábrana úst a nosu může velmi malým dětem znesnadňovat dýchání,“ odůvodnil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.