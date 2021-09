"Náhodné… nebo možná ne?" píše průvodní komentář k videu, které se 30. srpna objevilo na facebookovém profilu kohosi, kdo se označuje jako Vladimir Kotyra žijící v Prešově, a do 1. září dopoledne dosáhlo 5,4 tisíce sdílení. Video bylo sdíleno i do facebookové skupiny Zdravé vlastenectví je nutnost ! se zhruba sedmi tisíci členy, přičemž náplní této skupiny je velmi často právě šíření nejrůznějších konspiračních teorií, postavených na lživém základě.

Video s komentářem v německém jazyce a opatřené českými titulky hovoří o tom, že po "masovém očkovacím programu začali v USA umírat tisíce mladých zdravých lidí" a že za tento program byl prý zodpovědný Rockefellerův institut a jako vědec doktor Frederick Gates.

Ten prý nechal vojáky (ve videu, které nemá žádný logický začátek ani konec a neobsahuje ani jeden jediný konkrétní údaj o tom, kdo ho vyrobil a z jakých údajů měl čerpat, nejsou tito vojáci v komentáři nijak specifikováni, z doprovodných fotografií však plyne kontext, že jde o americké vojáky z doby první světové války) naočkovat "experimentální vakcínou proti bakteriální meningitidě", a pak prý "ti, co přežili, šířili bakterii mezi ostatní a nakazili neočkované".

"Jaká úžasná náhoda, že? Frederick Gates tehdy, Bill Gates dnes. Rockefellerova iniciativa tehdy, Rockeferellova iniciativa dnes," poznamenává ironicky komentář videa. Prakticky všechny informace, které video uvádí, jsou ale lži.

Ne, Frederick Gates není předkem Billa Gatese

Za prvé, Frederick Gates není žádným předkem Billa Gatese a mezi oběma jmény není žádná dějinná souvislost. Video vychází z konspirační teorie, která se objevila na západních serverech již loni v říjnu a podle níž měl být někdejší lékař a výzkumník Frederick L. Gates (jde o historickou osobnost, která skutečně existovala) dědečkem dnešního miliardáře a zakladatele Microsoftu.

Tato teorie je ale lživá, protože skutečnými dědy Billa Gatese byli z otcovy strany William Henry Gates a z matčiny James Willard. Ani jeden z nich navíc nikdy nepracoval v lékařském ani výzkumném oboru, podnikali v bankovnictví a v prodeji nábytku.

"Oficiální jméno Billa Gatese je William Henry Gates III., jeho otec byl William Henry Gates II. a jeho dědeček William Henry Gates I. Ten vlastnil obchod s nábytkem v Bremertonu," uvádí server Mythdetector. Informace si lze ověřit i na Wikipedii, kde je zdrojovaná stránka věnovaná otci Billa Gatese a doplněná řadou dalších odkazů.

Frederick L. Gates se narodil v roce 1886 a v roce 1917 se stal dobrovolně americkým vojenským lékařem. Po návratu z vojenské služby začal pracovat v Rockefellerově zdravotním centru. Podle serveru Checkyourfact řídil Rockefellerovy charitativní aktivity a podílel se na založení filantropické Rockefellerovy nadace, v jejíž správní radě působil do roku 1923.

Zemřel v roce 1929, jeho manželka Emma Cahoon Gatesová žila až do roku 1934. Podle autobiografie Fredericka Gatese „Kapitoly mého života“ spolu měli sedm dětí, ale ani jedno z nich se nejmenovalo William nebo Mary (jméno matky Billa Gatese).

Ne, španělskou chřipku nevyvolalo očkování

Za druhé, zásah proti hrozbě hnisavého zánětu mozkových blan (bakteriální meningitidě) nevyvolal ve Spojených státech žádnou vražednou epidemii.

Když se v roce 1918 zvýšila v americké armádě a námořnictvu hrozba nárůstu infekčních onemocnění, čelilo jí tehdejší americké zdravotnictví za pomoci sér, která byla vyvinuta z protilátek pacientů, co přestáli předchozí epidemii meningitidy a jedné z forem zápalu plic. Nešlo tedy o použití experimentálních vakcín, ale sér, a v místech, kde byla nasazena, nebyly hlášeny žádné výraznější negativní účinky.

Frederick Gates se účastnil výzkumu spojeného s tímto projektem a popsal účinky podání séra u 3700 dobrovolníků. Podle jeho studie způsobovaly jen velmi zřídka něco horšího než nejmírnější lokální a obecné reakce, zahrnující bolesti hlavy a kloubů, nevolnost a v některých případech průjem.

Pravda není ani to, že by očkování proti bakteriální meningitidě vyvolalo pandemii španělské chřipky. Tuto lež, jež se začala v řádech desítek tisíc sdílet na zahraničních serverech, vyvracela už tisková agentura Reuters. Španělskou chřipku způsoboval virus, nikoli bakterie. Tento virus mimo jiné ničil plicní buňky a oslaboval organismus, čímž usnadňoval bakteriím dostat se do plic a vyvolat bakteriální zápal plic.

Mezi další faktory vysoké úmrtnosti na tuto nemoc patřil efekt cytokinové bouře, jinými slovy to, že virus vyvolával přehnanou reakci imunitního systému. Právě proto na tuto nemoc umírali více lidé se silnějším imunitním systémem, především dospělí mezi 20 a 40 lety.

Na rozšíření nemoci se pravděpodobně podepsala také klimatická anomálie během let 1914 až 1919, kdy po celé Evropě výrazně více pršelo a bylo chladněji. To jednak zhoršilo hygienické podmínky na bitevních polích, jednak tím došlo k narušení migračního chování ptáků, kteří se začali držet blíže u lidí - a přitom byli hlavními přenašeči španělské chřipky.

Konspirace, kam se jen podíváš

Není to poprvé, co se španělská chřipka stala předmětem nejrůznějších spikleneckých hypotéz, jež se snaží nacházet tajemné souvislosti mezi touto nemocí a onemocněním covid-19. Loni v březnu se například v milionech sdílení masově rozšířilo video amerického konspiračního teoretika Thomase Cowena, který tvrdil, že každá pandemie v posledních 150 letech byla důsledkem kvantového skoku v elektrifikaci Země, a zatímco nákazu covid-19 podle něj vyvolala 5G technologie, pandemii španělské chřipky v roce 1918 zase globální zavedení rádiových vln, k němuž prý došlo na konci podzimu 1917.

Deník proti fake news.Zdroj: DeníkCowen si však většinu svých údajů vylhal, a to včetně onoho údaje o globálním zavedení rádiových vln. Poslední vlna španělské chřipky dozněla v dubnu 1920 – do startu komerčního vysílání, jež vyvolalo globální rozšíření rádia, zbývalo ještě více než půl roku.