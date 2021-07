Například největší pojišťovací ústav v zemi – Generali Česká pojišťovna zatím eviduje 15 tisíc škod v odhadované hodnotě minimálně tři čtvrtě miliardy korun. Další obr na trhu – Kooperativa – hlásila v pátek odpoledne škody za bezmála 300 milionů korun.

Přitom škody z nejvíce postižených obcí na Hodonínsku ještě nejsou pořádně hlášeny, v průběhu pátku v celé oblasti vypadávaly telefony a internet. Lidé, kteří přišli o střechu nad hlavou, řešili hlavně záchranu osobních věcí a pojistku začnou vyřizovat až v následujících dnech.

Dobrá zpráva je, že v běžném majetkovém pojištění je tornádo zahrnuto. Lidé se tak svých peněz dočkají, a snad i brzo. Krizové štáby pojišťoven se v pátek rozhodly, že provedou zrychlenou likvidaci a začnou vyplácet až padesátiprocentní zálohy na pojistné. „Hlášeny jsou i extrémní škody - do pole odnesené zemědělské stroje, zničená auta i autobusy, stržené střechy hal,“ popsal Deníku mluvčí Generali České pojišťovny Jan Marek.

„Na místě bude operovat několik desítek kolegů tak, aby adekvátně podpořili co nejhladší a rychlé řešení situace,“ dodává Marek. První zaměstnanci se na místo zkázy dostali už v pátek. „ Regionální technici již v této lokalitě prohlédli několik škod, postupně obvolávají klienty a domlouvají si termíny schůzek i o víkendu,“ popisuje mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

Čím více fotografií, tím lépe

Obecně platí, že není třeba čekat na příchod technika z pojišťovny. „Podstatné je celou škodu zdokumentovat. Platí, že čím více fotografií, tím lépe. Ihned poté mohou lidé začít s úklidem či zajišťováním nemovitosti proti rozšíření případné škody,“ vysvětluje Jan Marek. Vzhledem k vysoké vytíženosti klientského centra pojišťovny doporučují svým klientům hlásit škody online přes webové stránky pojišťovny.

Co si připravit pro nahlášení škody:



* číslo pojistné smlouvy

* datum škody

* příčina vzniku škody

* místo vzniku škody

* odhad výše škody

* kontakt, telefonické spojení na Vás

„Současně doporučujeme nahrát dokumentaci ke škodě přímo k tomuto online formuláři. Týká se to zejména fotodokumentace, zachycující rozsah škody,“ radí Martin Moc, mluvčí Slavia pojišťovny.

Do věci se navíc hodlá aktivně vložit i ministerstvo pro místní rozvoj. Resort vyšle v nejbližších dnech do postižených obcí mobilní týmy. Pomohou lidem vyřešit dotace a půjčky na obnovu obydlí. Úřednici budou nabízet dotace a nízkoúročené úvěry na rekonstrukce poničených domů nebo výstavbu nových. Lidé mohou získat až dva miliony korun s možností navýšení o zvýhodněný úvěr až do výše dalších tří milionů korun. Státní fond podpory investic (SFPI) ve spolupráci s MMR připraví nový program, který bude hned v pondělí schvalovat vláda.

„Lidé nebudou muset nikam jezdit, my přijedeme za nimi a vysvětlíme jim, jak mají žádosti vyplnit a pomůžeme jim s veškerou potřebnou administrativou,“ slíbila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).