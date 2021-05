Ačkoli premiér Andrej Babiš (ANO) usiloval o zveřejnění celé zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS), která popisuje zapojení Ruska, ta nakonec v plném rozsahu zveřejněna být nemůže. "Je to složitý případ. Chtěl bych říct, že nešlo o akt státního terorismu, jak jsme slyšeli," zdůraznil.

Podle Babiše bylo cílem útoku zboží, které patřilo bulharskému odběrateli zbraní. "Agenti útočili na zboží bulharského obchodníka s municí a zbraněmi, který je pravděpodobně prodával stranám, které bojují proti Rusku," uvedl a dodal: "Je nepřijatelné, že agenti GRU tady prováděli tuto operaci, kterou zpackali. Pokud by ji provedli dobře, tak by to nedopadlo, jak dopadlo."

Premiér zopakoval, že zprávu obdržel v pátek odpoledne. „Okamžitě jsme začali jednat, kontaktoval jsem pana prezidenta, navštívil ho a rozhodli jsme o vyhoštění ruských diplomatů,“ popsal Babiš.

Předčasná exploze

Že se nejednalo o útok proti České republice uvedl na tiskové konferenci i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Ten informoval, že v době prvního výbuchu byli do skladu objednáni dva lidé. "Následně bylo zjištěno, že užívali falešnou indentitu občanů Moldavska a Tádžikistánu," přiblížil Zeman s tím, že dvojice do Česka přicestovala za užití ruských krycích dokladů. „Na základě kriminalistického zkoumání byli ztotožněni s útočníky ze Salisbury,“ doplnil.

"Exploze neměla nastat na území České republiky," zdůraznil nejvyšší státní zástupce.

Zeman odmítl kritiku, že vyšetřování trvalo příliš dlouho. Ovlivnila ho doba ohledávání místa činu. "Probíhalo to v závislosti na postupu likvidačních prací, pyrotechnické práce skončily teprve na podzim 2020," uvedl. Při vyšetřování bylo zajištěno velké množství stop a důkazů, které zatím není možné zveřejňovat, doplnil. Odhalení spojitosti se Salisbury podle něj vyplývá z toho, že se událost odehrála později. "Nemohli jsme to začít spojovat dříve než po roce 2018," dodal.

Případem se v současnosti nadále zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). ČR již kvůli incidentu vyhostila 18 lidí z ruské ambasády v Praze. Ruská strana tvrzení o zapojení příslušníků tajné služby do výbuchu odmítá, v odvetě vyhostila dvacítku osob z českého velvyslanectví v Moskvě.

Podle Babiše jsou ve hře i další kroky. "Určitě přijdeme s nějakým stanoviskem, protože si myslíme, že reakce Ruska byla nepřijatelná, neadekvátní. My jsme nezpůsobili škodu, my jsme neposlali nikam naše agenty, aby dělali nějakou diverzní činnost. Takže ta reakce je nepřijatelná, nevyvážená. Když dospějeme ke stejnému názoru s panem vicepremiérem Hamáčkem, tak to řekneme veřejnosti," uzavřel.

Babiš: MF připravuje kroky k vymáhání škody kvůli výbuchu ve Vrběticích



Ministerstvo financí připravuje právní kroky k možnému vymáhání škody kvůli výbuchu muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku. Na tiskové konferenci po jednání vlády to uvedl premiér Andrej Babiš (za ANO). Dodal, že škody přesahují jednu miliardu korun. Požadavek na řádné odškodnění lidem i obcím v okolí Vrbětic na Zlínsku dnes představili zástupci několika obcí v okolí Vlachovic, do kterých Vrbětice spadají. České bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do ničivého výbuchu muničního areálu ve Vrběticích v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.



Výzva nazvaná "Vrbětická výzva: Už nikdy znovu!" obsahuje body, které se týkají obcí, národní i mezinárodní úrovně kauzy. Mezi požadavky patří mimo jiné zabezpečení plnohodnotného pyrotechnického průzkumu, zabezpečení zasaženého území nebo zamezení nelegálnímu vlivu Ruska na území ČR.



"Konstatujeme, že poskytnuté odškodnění pozůstalým, vlastníkům, dotčeným obcím a jejich občanům, ať náhrada škody skutečné, ušlého zisku či zadostiučinění, za výbuchy bylo dosud zcela nedostačující, zejména z důvodu nezjištěného viníka. Vyzýváme Vládu ČR, aby poskytla součinnost při vymožení adekvátního odškodnění vůči zodpovědným osobám a případně zodpovědnému státu," uvádí mimo jiné text výzvy.



Dnes také schválilo zastupitelstvo Zlínského kraje usnesení, ve kterém žádá vládu o urychlení a dokončení odškodnění občanů a firem, kteří utrpěli újmu v souvislosti s mimořádnou událostí ve Vrběticích.



I podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše a předsedy Starostů Víta Rakušana by měl ruská strana hradit veškeré náklady jednotlivcům i firmám v případě, že se prokáže, že za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích stojí Rusko.