Zpráva z "daleké" Číny se ve čtvrtek objevila jako blesk z čistého nebe. Asi jedenáct milionů obyvatel Wu-chanu, je de facto v karanténě. Aglomerace je centrem epidemie nového koronaviru 2019 n-CoV. V oblasti nejezdí metro ani jiná hromadná doprava, lety z města jsou zrušené. Ministr zahraničí Tomáš Petříček uvedl, že v karanténě uvízli také tři Češi. Podle zjištění Deníku je jedním z nich také jednadvacetiletý Daniel Pekárek z Ostravy.

"Od září tam studuje první ročník softwarového inženýrství. V Ostravě studoval střední školu a našel si tady Číňanku, studentku z Vysoké školy báňské. Původně si chtěl udělat maturitu a cestovat, ona mu ale vysvětlila, že základ je mít vysokou, její rodiče jsou sami vysokoškolští profesoři," vysvětluje jeho otec Josef Pekárek, jak se Daniel do Wu-chanu dostal.

Daniela Asie vždy lákala, byla jeho snem. A nakonec se tam rozhodl jít také studovat. "Když tam přijel, ona už tu měla vystudováno a nahlásila mu, že jde pokračovat ve studiu na Univerzitu Karlovu v Praze. Takže tam zůstal sám. A teď toto. Je z té epidemie takový špatný," říká otec, podle něhož Číňané koronaviru dlouho nevěnovali větší pozornost.

Boxer se bojí o syna

Podle aktuálních informací z Číny má koronavirus 2019 n-CoV na tři desítky obětí a počet infikovaných se blíží tisícovce. Tamní obyvatelé, vláda ani lékaři mu však dlouho nepřikládali větší váhu. "Podle toho, co nám syn říkal, to až do čtvrtečního rána nebrali nijak vážně. Jedenáctimilionová oblast měla "jen" čtyři oběti. Pak je to ale přerostlo. Ve čtvrtek ráno už město uzavřeli a nedá se dostat pryč," popisuje rapidní změnu stavu Josef Pekárek, ostravský boxer, který si o syna pochopitelně dělá velké obavy.

"Beru to tak, že jsem dospělý a rodičům jsem také dělal starosti. Je to dospělý kluk. Ale pro mě je to pořád dítě, s manželkou se o něj bojíme, chceme ho mít doma. I Dan má strach, bojí se, že by se mohl nakazit," říká upřímně Pekárek.

Ve Wu-chanu nefunguje hromadná doprava, obchody jsou prázdné, ulice – na jedenáctimilionové město – vlastně také. "Je takový samorost, je sám doma, ven moc nechodí. Sem tam na ulici potká rodiny s dětmi, zahalené v rouškách. Tamní to ani teď neberou moc vážně," podotýká Pekárek, pro jehož syna je stále prioritní škola.

VYSOKÝ STANDARD

Přestože z ní dostal zprávu, že začátek semestru se kvůli nákaze posouvá z počátku února až na březen, zůstane v Číně i v případě brzkého zrušení karantény nejspíše i nadále.

"Neví, co dál, ale spíše tam chce zůstat, věří, že to odezní. Prý je to jako chřipka a podle některých má být už za čtrnáct dnů všechno v pořádku," říká Pekárek a připomíná, že koronavirus Čínu zastihl při oslavách příchodu nového roku.

Wu-chan má být pro Daniela Pekárka odrazovým můstkem pro kvalitní život. "Líbí se mu tam, je to krásné, nové a čisté město. Člověk si o Číně lehce udělá obrázek, že je to venkovská země s ‚fejkovým‘ zbožím, ale opak je pravdou. Mají tam vysokou životní úroveň a hlavně bezpečí – v noci můžete chodit po městě bez jakýchkoliv obav. Nikomu tam nic nehrozí. Navíc syn je docela vysoký, takže se s ním Číňané rádi fotí," vysvětlil otec, podle něhož je pravděpodobné, že jeho syn zůstane v Číně natrvalo. "Umí anglicky a čínsky, už nyní je o něj zájem," říká.