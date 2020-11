Tabulku Blatný plánuje představit do konce týdne. V pátek ji projedná Rada vlády pro zdravotní rizika, řekl Hamáček. Zatím nouzový stav platí do 20. listopadu.

Už dříve Hamáček uvedl, že nouzový stav může trvat až do Vánoc. Epidemická situace bude podle něj vyžadovat i po 20. listopadu platnost restrikcí vyhlášených na základě nouzového stavu, mezi které patří například uzavření části obchodů nebo omezení provozu škol. I premiér Andrej Babiš (ANO) po prvním prodloužení nouzového stavu řekl, že podle expertů nebude jeho trvání do 20. listopadu, tedy příštího pátku, stačit.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) je ve vládě na nutnosti prodloužení nouzového stavu shoda. Očekává, že věc kabinet projedná na nejbližším zasedání v pátek, nebo v pondělí.

Předseda ODS Petr Fiala považuje za zjevné, že kabinet bude chtít, aby opatření proti covidu-19 nějakým způsobem platila dál. "Doufám, že vláda splní to, co od ní chceme, že má přinést jasná čísla a plán. Tady nejde o opozici, ale o veřejnost, aby věděla, co má čekat," uvedl. V takovém případě jsou občanští demokraté o podpoře návrhu ochotní jednat. "Pak se o tom bavme, aby na nezbytně krátkou dobu mohla opatření dál fungovat," dodal.

O prodloužení nouzového stavu žádá vláda Sněmovnu, opozice přitom kritizuje vládu za nepřipravenost jednotlivých opatření a jejich navázání na vývoj epidemie. Systém hodnocení pro uvolňování nebo zpřísňování opatření na základě epidemické situace, který připravuje ministerstvo zdravotnictví, bude mít podle ministra Blatného dvě úrovně. První formou tabulky určí míru omezení obecně, hotová by měla být během dneška. Druhá úroveň rozpracuje opatření v jednotlivých oblastech a resortech. Celý systém chce ministr představit v pátek na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví.

Už minulý týden ministr uvedl, že opatření budou rozdělena do pěti úrovní rizikového vývoje epidemie. Stav se bude hodnotit podle výskytu nových případů na 100.000 obyvatel za posledních 14 dní, výskytu nákazy mezi seniory, reprodukčního čísla a podílu pozitivních testů v jejich celkovém počtu.