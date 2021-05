Deník proti fake news.Zdroj: DeníkExistence internetových serverů, které vysvětlují veškeré současné i historické dění z pohledu co nejpříznivějšího pro současnou vládu Ruské federace, není žádnou novinkou. Současná událost je ovšem znovu zviditelnila. Dění okamžitě začaly komentovat z jednotného úhlu: jde o úmyslnou provokaci tajných služeb s cílem diskreditovat Rusko. Ve všech případech jde přitom o servery, které při šíření proruských postojů opakovaně používaly dezinformace, nebo i přímé lži.

Sputnik hlídá, komu dá slovo

Česká mutace ruského serveru Sputnik, nazývaná Sputnik Česká republika, vystupuje jako tisková informační agentura, která vznikla v rámci ruské mediální skupiny Rossia Segodnia (Rusko Dnes, pozn. red.). V kauze Vrbětice věnoval Sputnik velkou pozornost (samostatné texty) facebookovým příspěvkům Štěpána Kotrby, prezentovaného jako mediální analytik, a právníka Pavla Hasenkopfa, přičemž oba kauzu komentovali výhradně tak, že byla na Rusko nastražena.

„Akce Vrbětice-GRU-Skripal je předvolební kampaň Marek Prchal na zmatení ODS. Jsou ten Babiš a ten Hamáček ruští trolli nebo ne? Protože jinak je to tak blbý, že tomu může věřit jen Langšádlová,“ napsal Kotrba.

Sputnik šíří zejména zpravodajství, to ale často účelově propagandisticky deformuje. Například letos v lednu zveřejnil zprávu se zavádějícím titulkem „V Norsku zemřelo 23 lidí po očkování vakcínou proti koronaviru od společnosti Pfizer“, vystavěnou tak, že po očkování vakcínou se nejen v Norsku, ale i jinde ve světě podezřele často umírá, aniž by zohlednil, že nebyla prokázána žádná souvislost mezi úmrtími a vakcínou.

Parlamentní listy: mluví Kotrba

Se Štěpánem Kotrbou udělal rozhovor o „akci Vrbětice“ okamžitě také server Parlamentní listy. Kotrba v něm bez jakékoli oponentury razil tezi, že celá kauza je provokací proti Rusku.

„Přišití údajných Skripalových vrahů do tohoto patchworku už je strašně umělé, takže s vrcholnou pravděpodobností lživé. Novičok v Salisbury byl nesmysl. Karikatura na Roberta Clancyho. Něco jako Citrón v kauze Srba. Nebo Mr. Wint a Mr. Kidd v Jamesi Bondovi. Tipoval bych to na stejného scenáristu. V BIS,“ tvrdil Kotrba.

Příspěvky vymezující se proti Evropské unii a proti Západu publikují Parlamentní listy velmi často, přičemž příznačné je, že bez jakéhokoli ověření či oponentury zveřejňují i dezinformace – například loni na podzim přetiskly facebookový příspěvek uživatelky vystupující pod jménem Šárka Bajerová, kterou prý „její známý“ z Německa informoval, že doktor přesvědčoval jeho ženu, aby k úmrtí své matky podepsala jako příčinu úmrtí covid-19, neboť pak prý dostane bezplatně kremaci.

Šlo o lež, jež se šířila po internetu v mnoha různých variantách. V reálu taková situace nikdy nemohla nastat: do úmrtního listu se příčina smrti nepíše. Zpráva také v žádné ze svých podob neobsahovala ani jediný konkrétní údaj, podle nějž by se dalo určit, kde a kdy se vše mělo stát. Žádná z takových pochybností však v Parlamentních listech nezazněla. Provozovatelem tohoto serveru je mediální skupina Our Media, v níž drží většinový podíl podnikatel a bývalý senátor Ivo Valenta.

Protiproud: šmírácká fraška

Velmi podobný náhled na věc zvolil také server Protiproud vydavatele Petra Hájka, bývalého zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Václava Klause.

„Šmírácká fraška: Pokus o české 11. září,“ nadepsal Hájek svůj komentář, v němž naznačuje, že za vším stojí americká tajná služba CIA.

Protiproud dlouhodobě publikuje prorusky zaměřená stanoviska, vycházející často z prokazatelných lží. Dne 7. dubna třeba zveřejnil text začínající titulkem „Hnusný velikonoční masakr civilistů na Donbasu: Pětiletý kluk roztrhaný pumou z dronu NATO“, kde psal o tom, že ve vesnici Aleksandrovskoje nedaleko města Jenakievo na Donbasu „zavraždila kyjevská junta“ pětiletého chlapce bombou z bezpilotního dronu.

Šlo o dezinformaci, kterou šířila ruská média s odvoláním na prohlášení „Lidové domobrany“ samozvané „Doněcké lidové republiky“. Server StopFake, jenž věc ověřoval, našel svědka, podle nějž k úmrtí dítěte došlo při nešťastném odpálení munice, kterou si někdo donesl do domu.

Verze o zabijáckém dronu se jevila nepravděpodobná i proto, že zmíněná obec se nacházela podle vojenského pozorovatele Oleksandra Kovalenka asi 30 kilometrů od území ovládaného ukrajinskou vládou – a vojenský dron ozbrojených sil Ukrajiny tam prostě nebyl schopen doletět. Žádnou z těchto informací ale nevzal komentář Protiproudu v potaz.

Aeronet: vazalské státy USA

Komentář o tom, že celou akci zinscenovala CIA ve snaze zabránit dostavbě plynovodu Nord Stream 2, zveřejnil také proruský dezinformační server Aeronet. „Vazalské státy USA“ prý kvůli tomu následují Ameriku v mamutí zpravodajské hře proti Rusku.

Aeronet je server založený na téměř nepřetržitém sdílení hoaxů: mezi poslední patřila třeba jeho zpráva, v níž naznačoval, že letadlo DHL rozsypávalo nad Brnem britskou mutaci covid-19. Šlo o zjevný nesmysl, který okamžitě vyvrátila jak firma DHL, tak Řízení letového provozu ČR.

Výběr médií šířících ruskou propagandu



Množství dezinformačních médií píšících v zájmu Ruska je rozsáhlé a zahrnuje zhruba 40 až 50 různých titulů. Některé si připomeneme.



AC24 - jde o server šířící zejména konspirační teorie, ezoteriku a kremelskou propagandu za pomoci zmanipulovaných informací. Založil ho Tomáš Hanták, doména je registrována na jméno Ondřej Grešl.



Badatel – slovenský web, jenž je jeden z hlavních šiřitelů medicínských nesmyslů na Slovensku. Ruského prezidenta Vladimira Putina prezentuje jako bojovníka proti „Rothschildově bankové kabale“.



Bez politické korektnosti – web vydává Centrální informační agentura a/nebo Česká expedice. Statutárním ředitelem obou je Radek Velička. Často šíří konspirace a podílí se na vytváření konspiračních narativů nahrávajících ruské propagandě.



Hlavné správy – slovenský internetový deník, často zveřejňující hoaxy (například že Putin vytlačí dolar zlatým rublem, což byl hoax šířený v roce 2016).



Lajkit – web nabízí sofistikovanější formu propagandy. Texty, zrcadlící putinovské vidění světa, ředí náloží zpráv a klípků z kategorie zábava. Cílí na mladší publikum. Je přes majitele propojen s AC24 a Svět kolem nás.



Nová republika – server často šíří konspirace o současném i historickém dění z kremelského pohledu: například, že hladomor na Ukrajině způsobil Západ, nebo že Západ sestřelil let MH17.



NWOO – web šíří zejména konspirační teorie o „Novém světovém řádu“.



Pravdive – jeden z webů, který funguje jako agregátor dezinformačních zpráv, bez vlastního obsahu.



Rukojmí – server zaměřený na konspirační teorie o ovládnutí světa Židy a svobodnými zednáři a o globálním plánu depopulace.



Svět kolem nás – další dezinformační server propojený před majitele se servery Lajkit a AC24.



Svobodné noviny – z analýzy projektu Atlas konspirací vyplývá, že server Svobodné noviny často šíří konspirace a podílí se na vytváření konspiračních narativů. Web neuvádí vydavatele, doménu registrovala firma THINline, již vlastnili Pavel Zedník a Matěj Kloubek.



Svobodné rádio – dezinformační online rozhlasová stanice, za níž stojí Vladimír Kapal. Vysílá například o „chemtrails“ nebo o „iluminátech“.



Svobodný vysílač – další dezinformační internetové rádio, které vzniklo původně na Slovensku a působí i v Česku. Slovenský web Konspiratori.sk riziko dezinformací z jeho strany hodnotí známkou 9,2 na stupni od jedné (nejlepší) do 10 (nejhorší). Tématy rádia jsou opět konspirace, dezinformace a ruská propaganda.



Tadesco – server dlouhodobě šířící protizápadně zaměřené hoaxy (například, že EU naplánovala zabavení pozemků, že dolar padne) a konspirační teorie o iluminátech.



Zem&Vek – slovensky píšící server s přesahem do České republiky, často zveřejňuje zavádějící informace.



Zvědavec – server prezentující se jako česko-kanadský publicistický webzine, obvykle kritizuje US a Izrael, publikuje kremelskou propagandu. Založil ho Vladimír Stwora.