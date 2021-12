Nejčastější fámy o covidu: Očkování a covidové pasy mají rysy totalitních režimů

Zdravotník a jinak též voják z povolání se přes dvacet let pohybuje na anesteziologicko – resuscitačních odděleních, nyní částečně přeměněných na covidária. V zápřahu je od počátku pandemie a kromě tělesného vyčerpání po směnách strávených v overalu, štítu a respirátoru, jeho profesi provází i psychický nápor. „Naše práce se stala mnohem více frustrující, protože prognóza hospitalizovaných není dobrá, vysoké procent z nich zemře. U přeživších pacientů lze předpokládat zdravotní následky do konce života,“ popisuje.

Práce je v současné době pro zdravotníky psychicky velmi náročná. „Nemůžu říct, že cítím vyhoření, pořád si myslím, že naše práce má smysl i ve chvílích, kdy pečujeme o pacienty v terminálním stadiu. Co se ale od první vlny změnilo, je že ztrácím pochopení pro pacienty, kteří patří do rizikové skupiny a přesto odmítají očkování,“ přiznává Mario Pytel.

„Bohužel se stává, že někteří naši pacienti nemají ani v těžkém zdravotním stavu žádnou pokoru a jsou verbálně agresivní k personálu. Pak je těžké je neodsuzovat,“ míní zdravotník.

Na JIP do fakultní nemocnice v Brně po neúspěšném domácím boji přivezli v minulých dnech i třiašedesátiletou Kristýnu Horvátovou. Covid se sama snažila vyléčit týden, očkovaná nebyla. Teď názor změnila. „Očkování je záchrana, od jara jsme to odkládali, protože nám nic nebylo. Myslela jsem na to, že by mohlo být pozdě, ale stalo se, dokud člověku nic není, tak nechce věřit. Covid je, dávejte na sebe pozor, je to nebezpečný,“ vzkázala pacientka.

Vydržíme, nezlomí nás to

Covid se stal prověrkou nejen pracovních schopností, ale také kolektivů zdravotníků. Podle Maria Pytla ani tak extrémní situace, jakou pandemie je, nedala prostor nekolegiálnosti a kolapsům. „V pracovním nasazení se současná situace nijak neliší od té, která tu byla na začátku roku. Ale držíme se, podporujeme navzájem. Kolegové tomu čelí opravdu statečně a ustojí to,“ věří.

Mezi zdravotníky také probíhá solidarita s těmi, kteří mají rodiny a kvůli práci teď přicházejí o společný čas, prohazují si směny nebo je rovnou za druhé odpracovávají. Právě solidarita je to, na co by podle Pytla měli lidé, kteří vědomě porušují proticovidová opatření a agresivně brojí proti očkování, myslet. „Problém není jen v teď zaplněných jednotkách intenzivní péče. Katastrofou je omezování péče v celé řadě segmentů našeho zdravotnictví.