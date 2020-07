Babiš v nich figuruje jako zakladatel fondů. Dokument definuje několik situací, při nichž by se firma Babišovi bez zbytečného prodlení vrátila, je mezi nimi například jeho konec v politice. Ve statutech je ale také ustanovení, které Babišovi nyní zakazuje uplatňovat na Agrofert svůj vliv. Premiér se ke zjištěním serveru nevyjádřil.

Babiš figuruje ve statutech jako jediný obmyšlený, tedy ten, kdo může mít z fondu užitek. "Prvním a do své smrti jediným obmyšleným je Zakladatel. Při ukončení správy Svěřenského fondu vydá svěřenský správce veškerý majetek ve Svěřenském fondu obmyšlenému," píše se podle serveru v dokumentu.

Babišovi by se firma vrátila, pokud by nevykonával funkci poslance nebo člena vlády. Fond rovněž zanikne, když se změní legislativa o střetu zájmů nebo Babiš zemře. Správce fondu by pak musel do 30 dnů vybrat další obmyšlené. Správce fondu určil Babiš a může ho rovněž odvolat. Může se také jmenovat jako další správce fondů sám.

Babiš – menšinový akcionář?

Statuty uvádí, že v současné době má Babiš právo na informace o hospodaření holdingu pouze v takovém rozsahu, který odpovídá menšinovému akcionáři. "Obmyšlení nejsou oprávněni požadovat jakékoli další informace ani dávat jakékoli pokyny či jinak ovlivňovat svěřenského správce nebo Protektory," uvádí dokument.

Protektoři mohou nahlížet do všech dokladů svěřenských fondů. Jsou jimi ředitel Agrofertu Zbyněk Průša, hlavní advokát holdingu Alexej Bílek a Babišův právník Václav Knotek. Takzvaným rodinným protektorem je Babišova manželka Monika.

Podle ředitele protikorupční organizace Transparency International (TI) Davida Ondráčky jsou statuty důkazem, že je premiér ve střetu zájmů. "Je zakladatel a obmyšlený fondu a v minutě, kdy odejde z vlády, získává akcie Agrofertu zpět. Jeho právníci mu vytvořili účelovou skořápku, ale Agrofert Babiš z ruky skutečně nedal," sdělil serveru.

TI je s Babišem v dlouhodobém sporu. Ohledně střetu zájmů premiéra podala podnět k evropským orgánům a k Městskému úřadu v Černošicích. Premiér organizaci v minulosti opakovaně označil za zkorumpovanou.

Babiš v roce 2017 vložil své akcie kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Podle auditu Evropské komise má však nadále zájem na hospodářském úspěchu Agrofertu a také vliv na svěřenské fondy. Česku kvůli tomu hrozí, že přijde o unijní dotace v řádu několika stovek milionů korun. Evropský parlament schválil v půlce června rezoluci o tom, že Babiš zpochybňuje nezávislý výkon své funkce. Babiš dlouhodobě střet zájmů odmítá. Již dříve také uvedl, že je ve fondech jako obmyšlený a že se mu Agrofert vrátí.