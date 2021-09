Když Afghánistán padl do rukou islamistického hnutí Tálibán a začala zběsilá evakuace, Farthing rozjel svoji vlastní záchrannou akci. Rozhodl zachránit své svěřence spolu s pracovníky útulku a jejich rodinami. Operaci nazval Archa. Pronajal si letadlo za půl milionu dolarů (jedenáct milionů korun) a zbylý prostor v něm nabídl pro evakuaci potřebných lidí z Kábulu. Poté na Twitteru požádal mluvčího Tálibánu, aby jim zajistil bezpečný transfer na letiště.

Souhlas musely dát ale i koaliční síly. Britský ministr obrany Ben Wallace žádost původně zamítl s tím, že prioritou jsou lidé. Na ostrovech se ale strhla mela. Vládu svým typickým sarkastickým stylem zkritizoval i známý herec a moderátor Rick Gervais. Ministr nakonec souhlasil a přislíbil, že se pokusí dostat leteckou archu do nabitého programu startů a přistání. Poslední britské civilní evakuační letadlo opustilo Kábul v sobotu. Celkem Britové odvezli 15 tisíce lidí, svých občanů, afghánských spolupracovníků a jejich rodiny Odletěla i archa. Ovšem tisíce jiných byli ponecháni na místě.

Ve čtvrtek byl Farthing se svými kolegy a svěřenci jen necelou míli daleko od výbuchu na kábulském letišti, při němž zahynulo přes 170 lidí, včetně 13 amerických vojáků. Když se pokoušeli z letiště ujet, dostali zásah slzným plynem. „Řidič sice řídil, ale nic neviděl, všude kolem byli lidé, bylo to velmi děsivé,“ řekl bývalý voják pro BBC a dodal, že bez zvířat neodejde. V pátek ráno tweetoval, že on a jeho tým spolu se zvířaty jsou v bezpečí na okraji letiště. Hned poté mu byl ale vstup na letiště odepřen. Američané náhle změnili pravidla. „Nemůžu nic dělat. Moji zaměstnanci mi říkají, abych kvůli své vlastní bezpečnosti odletěl,“ psal.

Nakonec se na ně štěstí částečně obrátilo. Podle jeho manželky, Kaisy Markhusové, Farthing v pátek večer prošel všem kontrolními stanovišti Tálibánu, nastoupil do letadla a odletěl do uzbeckého Taškentu. Na palubě měl s sebou 94 psů a 79 koček. Všechny své afghánské kolegy ale musel nechat v Kábulu. Zvířata jsou nyní nejspíš již ve Velké Británii.

The whole team & dogs/cats were safely 300m inside the airport perimeter. We were turned away as @JoeBiden @POTUS had changed paperwork rules just 2 hours earlier. Went through hell to get there & we were turned away into the chaos of those devastating explosions. #OperationArk