Německo, které se včera uzavřelo do předvánočního lockdownu, který ukončil i vánoční nakupování. Odpočítává ale poslední dny k velkému startu vítězné části boje s koronavirem.

Výstavní haly, sportovní centra, letiště a stovky dalších velkopakacitních prostorů se během minulých měsíců změnily v obří očkovací centra. Ta jsou schopna aplikovat vakcínu stovkám tisíc Němců denně.

Nakoupeny jsou mrazící boxy pro vakcíny, připraveni lékaři a další personál. Je udělán i detailní plán rozvozu dávek po celém Německu, včetně jasného systému těch, kteří přijdou na řadu jako první. Do organizace očkování se zapojila i německá armáda.

Dostatek lékařů zajistila vláda i velkorysými platovými podmínkami, které počítají s hodinovou mzdou 150 euro (asi 4000 korun). Pro sestry se počítá s 50 euro.

To je ale jen malá část nákladů, které se vyšplhají na šest miliard euro (přes 160 miliard korun). Cílem je během jednoho až dvou měsíců naočkovat zdravotníky, ošetřovatele a ohroženou část populace. A v létě dosáhnout vakcinace na úrovni 60-70 % dospělé populace.

Včasné přípravy

Logika německých příprav byla od počátku jasná – aby bylo vše připraveno ještě před unijním schválením vakcíny. Ministr zdravotnictví Jens Spahn dal spolkovým zemím za úkol, aby k bleskovému startu rozsáhlé vakcinace bylo vše připraveno už v polovině prosince. „Je lepší mít očkovací centra připravena o několik dní dříve před schválením vakcíny,“ uvedl podle agentury Reuters nedávno Spahn.

Německo bylo také mezi těmi unijními zeměmi, které tlačily na Evropskou lékovou agenturu (EMA), aby jednu či několik vakcín schválila k použití ještě před Vánocemi. To umožní ještě před koncem roku začít v Německu i v celé EU očkovat.

Zásadní rozdíl oproti Spojeným státům či Velké Británii je ale v tom, že povolení od EMA nemá být jen pro „nouzové použití“.

Ale má to být plnohodnotné, trvalé povolení. „ Jakmile EMA vysloví souhlas, začne se v EU očkovat. Pokud EMA certifikaci vydá, bude to první povolení v řádném postupu na světě. A na to nezapomínejme,“ uvedl Spahn.

Očkování či roušky?

Také ve Spolkové republice čelí vakcína dezinformační kampani, především z neonacistických kruhů, nebo od extrémistické Alternativy pro Německo (AfD). Na interpelaci jednoho z poslanců AfD namířenou proti vakcinaci reagovala v těchto dnech v Bundestagu osobně kancléřka Merkelová.

„Pokud se ale nenechá naočkovat dostatek lidí, budeme muset ještě velmi dlouho nosit roušky,“ řekla Merkelová. Za minimální cíl uvedla podle ČTK proočkovanost populace 83milionového Německa z 65 až 70 procent. Povinnost očkování proti koronaviru se v Německu ale nechystá, každý se bude moci sám rozhodnout.