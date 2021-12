Ve výzkumu agentury Ipsos, který zveřejnila v listopadu Česká bankovní asociace, respondenti uvedli, že utratí za dárky asi osm tisíc korun. Dalších několik tisíc spolykají vánoční chuťovky a výzdoba. S nákupy už jsou v plném proudu, zejména v online prostředí. „Patrné to bylo už celý týden, který vrcholil prvním adventním víkendem. Zákazníci utrácí více než loni a to zhruba o 15 procent,“ popisuje Ladislav Veselý, ředitel společnosti Slevomat.

Mezi nejžádanější kategorie patří kosmetické balíčky, hračky, vánoční dekorace a vybavení na zimu.

Kvůli zdražování a inflaci se nabízí, že lidé budou letos šetřit. Průzkum spotřebitelského chování si k Vánocům nechala zpracovat i společnost Provident Financial. Z něho vyplynulo, že úsporné Vánoce plánuje až 68 procent lidí.

„Třetina Čechů plánuje dárky nakoupit online a čtvrtina je rozhodnutá pořídit je co nejdříve a v akci. Každý třetí navíc plánuje omezit jejich cenu a množství. Část lidí, třináct procent, je také připravena letos kvůli pandemii výrazně omezit své vánoční výdaje,“ uvádí k výsledkům průzkumu Provident.

Vánoční tlak je silný

Naopak doba nepřeje půjčkám, tu jako způsob pokrytí vánočních výdajů odmítá více než 93 procent Čechů. To potvrzuje i Česká bankovní asociace, která ale upozorňuje, že i přes původní předsevzetí vánoční tlak řadu lidí semele.

„Každoročně se najdou tací, kteří si nakonec úvěr vezmou. Než tak učiní, měli by se zamyslet nad tím, zda danou věc opravdu potřebují nebo ji jen chtějí. Také by si měli vyhodnotit, jestli úvěr budou v budoucnu schopni splácet, a to se všemi úroky a poplatky. Pokud se přesto rozhodnou půjčku si vzít, rozhodně doporučujeme porovnat si důvěryhodné nabídky na trhu a nejednat unáhleně,“ radí Lucie Nápravová, gestorka finančního vzdělávání ČBA.

Zvýšenou poptávku po půjčkách v předvánočním období potvrzuje i mluvčí ČSOB Patrik Madlé. „Ke konci roku sledujeme vyšší zájem o přibližně deset až dvacet procent,“ vypočítává.

Podle odborníků na finančnictví se k půjčkám nejčastěji uchylují mladí lidé mezi 27 až 35 lety a zároveň lidé s nižším vzděláním. „To koresponduje s obecnými poznatky týkající se finanční gramotnosti populace, kde se rovněž ukazuje jako klíčová proměnná ve vztahu k nakládání s penězi právě vzdělání," říká Michal Straka, specialista agentury Ipsos na finanční trh.

Část zákazníků volí také nákupy na splátky. „Zákazníci financují předvánoční nákupy na splátky od Home Creditu v rozmezí mezi 8-15 tisíci, průměrně pak 12,5 tisíce korun,“ doplňuje mluvčí společnosti Michal Fila.

Ruční výroba prasátku nepomůže

Velkým trendem současnosti je také ruční výroba dárků. Před Vánoci můžete absolvovat několik workshopů po celé České republice. V Národním zemědělském muzeu plánují workshop na jedlé dárky, účastníci si vyrobí vaječný likér nebo sušenky. Oblíbené a časté jsou před Vánocemi také workshopy na výrobu domácí kosmetiky.

Lektorka Tereza Horníčková ale odmítá, že by lidé na kurzy docházeli v domněnce, že domácí výrobou ušetří. „Lidé spíš chtějí dárku přidat hodnotu toho, že to sami vyrobili, baví se tím, chodí v rodinách aby spolu strávili čas. Šetření v tom nehraje roli, navíc v případě domácí kosmetiky to ani není možné, pokud ji děláte z kvalitních surovin. Určitě vás nevyjde levněji, než nákup v síti drogerií,“ vysvětluje Tereza Horníčková.

A pokud dříve platilo, že Ježíšek si při malém rozpočtu pomáhal třeba maminkou upleteným svetrem, dnes se náklady vyšplhají vysoko. „Materiál na svetr pro dospělého, kvalitní, třeba merino, je přes tisíc korun. Pokud by člověk levnější materiál, třeba akryl, může se dostat i na pět set korun, ale kvalita nebude taková,“ vypočítává Jana Štorková, výrobce ručně pletených svetrů.