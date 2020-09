Je to věc, o které se v české delegaci a jejím podnikatelském doprovodu mluvilo zatím jen polohlasně. V posledních hodinách ale o tom hovořili nejen předseda českého Senátu Miloš Vystrčil, ale i ministr zahraničí Tchaj-wanu Joseph Wu už poměrně konkrétně.

A některé zdroje z delegace dávají najevo, že možné obří investice špičkových tchaj-wanských technologických firem do Česka mají poměrně jasné obrysy. Vystrčilova návštěva by tak v přínosu pro českou ekonomiku mohla překonat všechny podobné cesty českých představitelů do pevninské Číny. Vystrčil včera po předchozích nejasných náznacích uvedl, že skupina senátorů seznámí vládu s návrhy tchajwanských firem na „přenesení výroby do České republiky“.

Méně Číny, více Evropy

Již předtím k tomu uvedl, že by se jednalo o nejvyspělejší technologie a čeští partneři by se mohli podílet i na vývoji a evropské distribuci.

Tchajwanský ministr zahraničí Wu uvedl, že k přesunu ostrovních investic mimo Čínu už dochází. „Na základě jednání podnikatelské delegace z doprovodu pana předsedy Vystrčila dojde určitě k rozšíření dosavadní spolupráce a v důsledku toho i k navýšení objemu tchajwanských investic v České republice. Ty by mohly otevřít dveře i dalšímu přílivu investorů,“ uvedl ministr Wu.

Podle neoficiálních zdrojů chce výhledově Tchaj-wan diverzifikovat až 50 procent dnešních investic v Číně. Polovinu směrem do jihovýchodní Asie a druhou směrem do Evropy.

Velkou část z nich by mohla získat i na základě mimořádného ohlasu Vystrčilovy návštěvy na Tchaj-wanu právě Česká republika. „Pokud bych měl říci největší ekonomický úspěch této cesty, tak je to vytvoření atmosféry důvěry mezi našimi zeměmi, která otevírá cestu pro tchajwanské investice,“ uvedl sám Vystrčil.

Deník spolu se zpravodajským serverem Deník.cz vám prostřednictvím našeho zpravodaje Luboše Palaty budou od soboty přinášet celý týden pravidelné exkluzivní zpravodajství a reportážní postřehy z historicky významné cesty předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. Buďte u toho a vyhrajte s Deníkem!



VÝHERNÍ SERIÁL O TCHAJ-WANU



Od soboty 29. srpna poběží celý týden jak v tištěném Deníku, tak zde na našem webu seriál představující tento krásný asijský ostrov v Tichém oceánu. Na konci seriálu, v sobotu 5. září, bude zveřejněn test o Tchaj-wanu. Zapojte se do něj i vy! Pravidelně nás celý týden čtěte a zvýšíte šanci na výhru. Deset z vás se může těšit na zajímavé ceny pocházející přímo z Tchaj-wanu.



MIMOŘÁDNÁ CESTA



Cesta druhého nejvyššího ústavního činitele, předsedy Senátu Vystrčila je historická z hlediska Česka, Tchaj-wanu, ale i světové diplomacie. Jde o nejvýznamnější evropskou návštěvu Tchaj-wanu za posledních padesát let. A na jaká témata se můžete v Deníku těšit? Podívejte se do našeho přehledu.



Zdroj: Deník