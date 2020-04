Ve Švédsku se o víkendu lyžovalo. „Určitá omezení jsou ale i tady. Stockholm je prázdnější, asi jako o letních dovolených,“ říká velvyslanec Jiří Šitler.

Lidé ve Stockholmu | Foto: Profimedia

Jak to dnes vypadá ve Švédsku. Skutečně stát, na rozdíl od většiny Evropy, stále normálně funguje?

Nedá se říci, že by život ve Švédsku byl zcela normální, že by tu vše fungovalo jako obvykle. Určitá restriktivní opatření vlády tu byla zavedena, byť jsou podstatně mírnější než jinde v Evropě.