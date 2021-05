Snad každý zná ikonické záběry chlupatého King Konga, který se na střeše Empire State Buldingu brání dlouhými pažemi proti dotírajícím dvouplošníkům. Legendární snímek, jenž uvedl do světa filmu poprvé gigantickou opici převezenou z pustého ostrova doprostřed New Yorku, vznikl v roce 1933 a Empire State Building, dokončený o pouhé dva roky dříve, v něm působil neméně monumentálně než sama opice.

King Kong kvůli němu rostl

Záběry závěrečné bitvy vznikaly na tehdejší dobu mimořádně inovátorskou kombinací skutečné kaskadérské akce na jedné straně a práce s loutkou, jejíž pohyb je snímán po jednotlivých obrázcích, na straně druhé. Ve většině záběrů vidíme 46 centimetrů vysokou loutku na modelu budovy, kolem níž se pohybovaly modely s různým rozpětím křídel, pohybujícím se od deseti do 38 centimetrů, aby tak vznikla iluze perspektivy.

Ve filmu se však objevují i záběry skutečných střemhlavých letů proti reálnému Empire State Buldingu, za něž piloti z místního newyorského letiště dostávali deset dolarů za každý.

King Kong se navíc kvůli mrakodrapu během filmu zvětšil – v záběrech odehrávajících se na ostrově je vzhledem ke svému okolí vysoký asi 5,5 metru, ale když vyleze na Empire State Building, je rázem zhruba dvojnásobný, aby na jeho střeše patřičně vynikl.

A proč si v tomto slavném filmu zahrála právě tato budova a ne jiná? Inu proto, že s největším a nejatraktivnějším filmovým monstrem své doby se mohl měřit jen ten největší a nejatraktivnější mrakodrap. A tím byl v oněch letech právě Empire State Building.

Ustoupil mu slavný hotel

Výškovou budovu o 102 patrech, nacházející se v New Yorku na křižovatce Páté Avenue a West 34th Stree, navrhl ve styl art deco architekt William F. Lamb z architektonické firmy Shreve, Lamb a Harmon.

Původní záměr počítal s osmdesátipatrovou budovou, ale změnil se poté, co se navýšila plánovaná výška mrakodrapu Chrysler Building. Ve výsledku tak Empire State Building dosáhl po střechu 380 metrů a i s anténou dokonce 443,2 metru.

Firma, která ho navrhovala, už zkušenost s podobnou stavbou měla, protože již dříve navrhovala mrakodrap Reynolds Building ve Winston-Salemu v Severní Karolíně. V obou případech šlo o vysokou kancelářskou budovu s obchody a obchůdky v prvním patře a v obou případech firma plnila zadání: „Ať to působí konzervativně, sice atraktivně, ale neokázale.“ A s tímto úkolem se zdatně popasovala.

Stavbu financovali zejména John J. Raskob a Pierre S. du Pont, kteří pro ni odkoupili pozemek od Williama Waldorfa Astora, jenž na daném místě vybudoval luxusní hotel Waldorf, který se později spojil krytou pasáží se sousedním hotelem Astoria, postaveným Williamovým bratrancem Johnem Jacobem Astorem IV. Obě stavby splynuly v jeden podnik, hotel Waldorf Astoria, který se stal ve své době nejdražším a největším hotelem světa. Ani to však nezabránilo tomu, aby byl v roce 1929 kvůli stavbě Empire State Buildingu zbořen.

King Kong tak vlastně nebyl první velkou legendou, jež v souboji s mrakodrapem podlehla, stejně jako v jeho případě však i v případě hotelu Waldorf Astoria platí, že jeho sláva a značka pád přežila: v roce 1931, kdy byl dokončen Empire State Building, byl na jiném místě (newyorské Park Avenue) znovu vybudován a otevřen i tento hotel, vysoký 190 metrů, a stal se jedním z nejluxusnějších v New Yorku.

Samotný Empire State Building byl slavnostně otevřen 1. května 1931. Jeho osvětlení spustil osobně tehdejší americký prezident Herbert Hoover, a to pouhým stisknutím tlačítka přímo z Washingtonu, vzdáleného od New Yorku asi 430 kilometrů.

Odolal bombardéru

Koncem července roku 1945 se mrakodrap Empire State Building zapsal do dějin svého města výrazným písmem znovu, když „ustál“ náraz bombardéru, jehož pilot se ztratil v mlze.

Bombardér B-25 Mitchell dokončoval 28. července 1945 transportní let z armádního letiště Bedford v Masachusetts na newyorské letiště LaGuardia a pilotoval ho zkušený veterán kapitán William F. Smith. Přestože byla mlha, rozhodl se přistát a klesl níže, aby se dostal pod mraky. Dostal se tím však přímo mezi mrakodrapy na Manhattanu a narazil čelně do severní stěny Empire State Buildingu. Při neštěstí zahynulo 11 lidí pracujících v 79. patře a tři lidé v letadle včetně pilota Smithe.

Štěstí v neštěstí měla devatenáctiletá obsluhovačka výtahů Betty Lou Oliverová. Kusy z motoru letadla přesekaly ocelová lana od dvou zdviží, z nichž v jedné právě byla. Dívka proletěla i s kabinou výtahu 79 patry volným pádem a dopadla do přízemí, přes zlomeninu pánve a několika obratlů ale přežila a uzdravila se.

Statut nejvyššího mrakodrapu světa si Empire State Building udržel až do roku 1972, kdy ho o něj připravila další ikonická stavba New Yorku, legendární Dvojčata neboli Světové obchodní centrum, respektive jeho severní věž. Také tato stavba se utkala s King Kongem (v remaku z roku 1976) a také ona čelila 11. září 2001 nárazu letadel. Ale to je už jiný příběh s jiným koncem.