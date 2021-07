Vyprošťovací a záchranná operace od čtvrtečních ranních hodin pokračuje takřka nepřetržitě, zatímco rodiny čekají na jakékoliv zprávy o svých nezvěstných příbuzných. Pátrací týmy mezitím ohlásily, že pod troskami slyšely bušení a další zvuky, hlasy ale neslyšely. Okolnosti pádu 40 let staré stavby zatím nejsou jasné. Spekuluje se o narušené statice vzhledem k nestabilnímu podloží.

Nejméně 110 dříve pohřešovaných lidí se už podařilo dohledat. Kolik lidí v domě bylo, když se zhroutil, ale stále není jasné. Starostka okresu Miami-Dade Daniella Levineová dnes v ranním televizním pořadu Good Morning America potvrdila, že v noci na dnešek byla ze sutin vyproštěna další tři těla, čímž bilance mrtvých vystoupila na čtyři. Uvedla také, že se počet pohřešovaných z původních 99 zvýšil. Panují proto obavy, že skutečný počet obětí bude ještě výrazně vyšší. Hlášeno bylo také 11 zraněných, z nichž čtyři byli hospitalizováni. V prvních hodinách po incidentu záchranáři vyprostili nejméně 35 lidí.

Obtížná situace

Policejní ředitel Miami-Dade současnou situaci označil za velmi těžkou s tím, že to bude postupem času ještě obtížnější. Televizní záběry z dnešního rána zachytily, jak hasiči v troskách bojovali také s plameny. Pátrací operaci navíc komplikují přeháňky.

Prezident Joe Biden schválil vyhlášení stavu nouze na Floridě, což znamená, že místním úřadům bude na místě pomáhat Federální agentura pro řešení krizových situací (FEMA). Do pátrání byli zapojeni také speciálně vycvičení psi a část záchranářů se k možným přeživším pokoušela dostat přes podzemní parkoviště pod budovou. "Proces je nyní pomalý a metodický," uvedl Ray Jadallah z hasičského záchranného sboru okresu Miami-Dade. "Kdykoli jsme začali porušovat části konstrukce, padaly na nás sutiny," dodal.

Floridské úřady mezitím začaly odebírat vzorky DNA od příbuzných pohřešovaných obyvatel budovy pro případ, že to bude nutné pro identifikaci ostatků.

Rodiny pohřešovaných na jakékoliv informace čekají v kulturním domě, který je od místa tragédie vzdálený několik bloků. Obávají se však nejhoršího. Nicolas Fernandez uvedl, že se svým blízkým nedovolal. "Myslím, že jsou pryč," řekl televizi CBS. "Nechci být pesimista, ale voláme jim neustále a nikdo to nebere," dodal. Jenny Urgellesová se o zřícení domu, kde žili její rodiče, dozvěděla ve čtvrtek ráno po probuzení. Zavolala jim, ale v obou případech hovor spadl do hlasové schránky. "Držím se naděje. Zoufale chci vědět, co se děje," řekla místní televizní stanici.

Nejasné příčiny

Příčinu sesuvu budovy místní úřady dosud neobjasnily. Podle videa se patrně jako první sesunul střed domu, a o několik sekund později část, která byla nejblíže k oceánu. Čtvrť přitom zahalil oblak prachu. Budova byla postavena v roce 1981 a měla více než 130 bytových jednotek, z toho 80 obsazených. Zničeno jich bylo 55.

Podle úřadů stavba procházela procesem opětovného schvalování, který si vyžadoval jisté opravy, a na přilehlém pozemku se stavěla nová budova. Starosta Charles Burkett zmínil probíhající opravu střechy. O tom, zda oprava mohla hrát nějakou roli při zhroucení domu, ovšem spekulovat nechtěl.

Loni zveřejněná studie výzkumníků Floridské mezinárodní univerzity zjistila, že budova postavená na vysušených mokřadech v 90. letech klesala rychlostí dva milimetry za rok, což mohlo ovlivnit její statiku. Autor studie Shimon Wdowinski však zdůraznil, že výzkum zachytil jen moment v čase. Novinám Miami Herald řekl, že se setkal i s mnohem výraznějšími posuny domů.

"Viděli jsme mnohem větší hodnoty, ale tady to vynikalo, protože většina oblasti byla stabilní a nevykazovala pokles," řekl s tím, že studie nemá být brána jako vysvětlení zřícení stavby.