Podle italských médií došlo k neštěstí poté, co se utrhlo nosné lano. Kabinka lanovky se následně zřítila do zalesněného terénu asi 300 metrů před cílovou stanicí, která se nachází na 1 492 metrů vysoké hoře Mottarone.

Na sociálních sítích se již objevily snímky zřícené kabinky lanovky. Záchranářské práce ztěžoval špatně přístupný terén, lanovka se zaklínila mezi stromy. Na místě zasahovali členové hasičské a záchranné služby Vigili del Fuoco a dvě helikoptéry.

Prvotní informace hovořily o tom, že se v okamžiku neštěstí v kabině lanovky nacházelo jedenáct cestujících. Později se však ukázalo, že pasažérů bylo více. Přímo na místě zemřelo třináct lidí, do nemocnice byly transportovány dvě děti ve věku devíti a pěti let. Starší z nich posléze svým zraněním podlehlo, mladší museli lékaři kvůli mnohačetným zlomeninám operovat, informoval zpravodajský server BBC.

Ředitel nemocnice Giovanni La Valle uvedl, že nezná osobní informace ani jednoho z dětí a že ohledně nich nikdo nemocnici nekontaktoval, což naznačuje, že jejich příbuzní zřejmě zemřeli při havárii.

Zdroj: Youtube

"Definitivní bilance tragické nehody je čtrnáct mrtvých a dva vážně zranění," konstatovali na twitteru v neděli večer italští záchranáři. V té době ještě nevěděli, že jedno z dětí boj o život prohraje. Podle úřadu koronera jsou mezi oběťmi i cizinci.

Izraelské ministerstvo zahraničí uvedlo, že jej italská vláda informovala o úmrtí pěti izraelských občanů a jednom, který se nachází v kritickém stavu. List Corriere della Sera napsal, že při havárii zemřelo mimo jiné dvouleté dítě izraelských rodičů a také jeden člověk původem z Íránu. Zbytek obětí, které zemřely na místě, pocházel z Itálie, uvádí list.

Příčiny tragédie nejsou zatím jasné. Podle mluvčího horských záchranářů Milana však lanovka prošla v roce 2016 renovací a po dlouhé přestávce způsobené opatřeními proti covidu začala znovu jezdit teprve nedávno.

#Italy, at least 8 people have been killed and three more - including two children - are badly injured after a cable car plunged to the ground in #Mottarone (Northern Italy)#23maggio #Verbania pic.twitter.com/lNLBiSXAvh