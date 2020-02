Jenom v provincii Chu-pej už bylo zaznamenáno 444 případů nakažení koronavirem, který způsobuje plicní onemocnění. Ještě během úterka se počet případů odhadoval na zhruba 300. Čínská národní zdravotnická komise uvedla, že virus se přizpůsobuje a mutuje, což ztěžuje snahy úřadů šíření epidemie bránit.

Čína dále přijala opatření, která mají lépe ochránit před nákazou lékařský personál a také zlepšit léčebné metody při onemocnění virem. Úřady vyzvaly občany, aby necestovali do 11milionového města Wu-chan. Obyvatelé Wu-chanu zase nemají město opouštět. Vláda provincie Chu-pej oznámila, že od čtvrtečních 10:00 místního času bude ve Wu-chanu a směrem z něj přerušena veřejná doprava. Týkat se to bude autobusů, metra, i trajektů. Dočasně přerušeny budou veškeré letecké i železniční spoje směrem z města.

Lidé žijící ve městě jsou nabádáni, aby se neshromažďovali a vyhýbali se místům, kde se dají očekávat davy. Na vlakovém nádraží a na letišti ve Wu-chanu, který je významným dopravním uzlem, byla instalována zařízení na měření tělesné teploty.

Kvůli šíření doposud málo prozkoumaného viru byly zrušeny slavnostní akce plánované k lunárnímu Novému roku. Tento nejvýznamnější čínský svátek letos připadá na 25. ledna.

Nákaza se šíří

Preventivní opatření nepřijímají pouze čínské úřady. Například londýnské letiště Heathrow zavádí oddělené prostory pro pasažéry cestující z oblastí postižených novým koronavirem. Bělehradské letiště bude cestující prohlížet termokamerami. Podobná opatření v poslední době přijala letiště v řadě asijských států i v USA, Británii, Austrálii, Itálii či Turecku. Dokonce i Severní Korea se zřejmě rozhodla uzavřít hranice pro zahraniční turisty, aby zabránila rozšíření nového typu koronaviru ze sousední Číny.

Srbský ministr zdravotnictví Zlatibor Lončar dnes oznámil, že cestující přistávající na bělehradském mezinárodním letišti Nikoly Tesly budou kvůli koronaviru podrobeni prohlídce pomocí termokamery. V balkánské zemi sice dosud výskyt nového koronaviru zaznamenán nebyl, ale v zemi podle agentury žijí a pracují tisícovky Číňanů a loni ji navštívilo více než 100 tisícčínských turistů.

Zdravotníci varovali před obzvláště nakažlivými pacienty, kteří by mohli šíření viru dále urychlovat. Případy takzvaných superpřenašečů se vyskytly během epidemie SARS (z anglického Severe Acute Respiratory Syndrome, česky těžký akutní respirační syndrom), který v letech 2002-2003 postihl jižní Čínu a vyžádal si v několika zemích a oblastech přes 700 obětí.

Severní Korea dnes v reakci na sílící epidemii v Číně zakázala turistům vstupovat do země. Preventivní opatření učinila i tchajwanská technologická společnost Foxconn, která svým zaměstnancům doporučila nenavštěvovat pevninskou Čínu během svátků lunárního Nového roku.

CK: Koronavirus český turismus do Číny zatím neohrožuje

Tuzemské cestovní kanceláře zatím nezaznamenaly obavy českých turistů z cest do Číny, případně dalších asijských zemí kvůli koronaviru. Ohnisko nákazy je podle nich v jiných lokalitách, než do kterých Češi zpravidla odjíždějí. Vyplynulo to z ankety ČTK. Většina případů onemocnění pochází z provincie Chu-pej, v níž se nachází jedenáctimilionové město Wu-chan, kde byla nákaza zaznamenána poprvé. Nakažené dnes ohlásily i Hongkong a Macao, infekce se objevila také v Thajsku. Epidemie plicního onemocnění má zatím devět obětí.

Poznávací zájezdy do Číny nabízí například cestovní agentura Invia. "Naši prodejci žádný dotaz na tento virus nezaznamenali. Krom toho se ohnisko nákazy nachází jinde než naše zájezdy. Naši exotikáři zatím nezaznamenali ani dotazy na jiné asijské země," řekla dnes ČTK mluvčí Invie Andrea Řezníčková.

Žádosti o změnu místa zájezdu či dotazy na riziko odjezdu do Číny zatím neobdržela ani cestovní kancelář Alvarez. "Očekáváme, že se to brzy změní," doplnil produkční zájezdů CK Alvarez Pavel Kladivo.

"Zatím ten dopad necítíme. Koronavirus je v lokalitách, které nejsou pro český turismus tak podstatné. Pokud to tam bude eskalovat, můžeme očekávat, že to nějaký dopad mít bude," řekl mluvčí Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.

V současnosti se z Česka pravidelně létá do čtyř čínských měst, a to z Prahy do Pekingu, Šanghaje, Si-anu a Čcheng-tu. Jde o 12 spojení týdně. Vedle toho se z dalších zemí Dálného východu létá z Prahy také do jihokorejského Soulu. Od dubna by měla začít fungovat nová linka do vietnamské Hanoje.