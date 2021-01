Přes 1,9 milion obětí po celém světě si vyžádala covidová pandemie. A stále nevíme, kde přesně se poprvé objevila. Důležité to je pro naši budoucnost, abychom věděli jak v podobných situacích jednat. Všechny dostupné informace ukazují na Čínu. Ta jakoukoliv vinu popírá.

Koronavirus se poprvé objevil v čínském Wu-Chanu… | Foto: Shutterstock

Po měsících průtahů byl ve čtvrtek konečně povolen vstup týmu specialistů Světové zdravotnické organizace (WHO) do čínského Wu-chanu. Tedy do města, z něhož se přibližně před rokem začala šířit covidová pandemie. Desítka vědců by zde měla pobýt jeden měsíc, přičemž ale prvních 14 dní stráví v karanténě. Nejdřív tedy plánují sérii rozhovorů po internetu, po té by chtěli zkontrolovat nemocnici nebo dnes již světoznámou wu-chanskou tržnici.