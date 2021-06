Místo původně vládou odhadovaných stovek tisíc zájemců jsou Slováků, kteří mají o očkování zájem, pouhé tisíce. V současnosti je zaregistrováno jen necelých šest tisíc zájemců o Sputnik V. A tak se zdá, že devadesát procent dodávky ruské vakcíny, které vyprší na konci června záruční doba, nebude vyočkovaných.

Očkování proti koronaviru na Slovensku | Foto: Profimedia.cz

Nepomohlo ani to, že Slovensko rozšířilo možnost očkování i na kategorii šedesát plus, ta se přitom podle ruského výrobce touto látkou neměla očkovat. Možnost zaregistrovat se k očkování Sputnikem V bude pro malý zájem jen do 30. června.