Ve výzvě Lékaři za zdravé srdce Evropy, kterou jste spolu s jinými osobnostmi české medicíny podepsal, se uvádí, že ročně se znečištěné ovzduší podílí v Česku na předčasné smrti deseti tisíc lidí. Přitom ale Češi mají pocit, že se životní prostředí u nás za poslední desetiletí zlepšilo. Jak to tedy je?

Ano, zlepšilo. I já si pamatuji, jak v osmdesátých letech vypadaly Krušné hory a ovzduší v Československu obecně. Za posledních třicet let se tyto věci výrazně zlepšily a není možné tvrdit, že je to tu nějaká apokalypsa. To tak není.

Dobrá, ale číslo deset tisíc předčasných úmrtí je přece hodně děsivě?

Ano, to je. Na předčasných úmrtích se vedle znečištění vzduchu mohou podílet i jiné faktory, například nadváha nebo nedostatek pohybu vůbec. Všechny tyto vlivy nezdravého života se například podílejí na vysokém tlaku a je na Nobelovu cenu říci, co je hlavním důvodem. Kvalita ovzduší a životního prostředí v tom ale určitě roli hraje. Pokud je ve vzduchu hodně nečistot, tak rozhodně není zdravé takto znečištěný vzduch dýchat.

V té výzvě se uvádí, cituji: „Chraňte se před znečištěným ovzduším. Uhlí poškozuje naše zdraví i klima. Ukončeme jeho těžbu a spalování.“ Není to ale tak, že rostoucí automobilová doprava se může na tom znečištění podílet více než elektrárny na uhlí?

To máte asi pravdu. Spalování uhlí je pouze součástí tohoto problému. Ale asi se všichni shodneme, včetně popíračů globálního oteplování, že chceme žít v co nejlepším a nejčistějším životním prostředí. A proto je třeba hledat způsoby výroby energie, které budou k životnímu prostředí co nejšetrnější.

A je tímto způsobem i výroba energie v jaderných elektrárnách?

Atomová energetika je nepochybně šetrnější, takže já podporuji přesun energetiky na výrobu elektřiny z jádra. Jiné způsoby vyrobit dostatek energie neumožňují, ty pole solárních panelů, to je příšerné. A ani další způsoby, vodní nebo větrné elektrárny nám stačit nebudou.

Co říkáte na argument, že výroba energie pálením fosilních paliv je zvěrstvo, protože tím ničíme strašně vzácné suroviny, využitelné mnohde jinde, třeba v chemickém průmyslu?

Přesně tak, je to jako si opékat špekáčky na ohni z barokních parket. Je možné, že za čas budeme schopni z uhlí vyrábět neuvěřitelně hodnotné věci, a my ho místo toho pálíme v kotlích.

Zdroj: DeníkPojďme na závěr k aktuální situaci. Co by měl člověk dělat pro své zdraví v dnešní koronavirové době?

No, roušky samy o sobě nás nespasí. Na koho virus, jehož smrtnost je relativně malá, útočí nejvíce ? Na nemocné a staré lidi. A co by nám mohlo pomoci? Je třeba se prostě udržovat fit. Běhat, jezdit na kole, prostě sportovat, nekouřit, nemít nadváhu. A lidé, kteří patří do ohrožených skupin, mají třeba vrozený diabetes a podobně, ti se musejí chránit před koronavirem více než ostatní. Na nemocnicích a na nás lékařích je lidem, kteří jsou staří a nemocní, kvalitně prodlužovat život.