Krize na hranicích trvá. Do Polska se snažili ilegálně proniknout další migranti

ČTK

Pokusy migrantů proniknout ilegálně přes hranici z Běloruska do Polska pokračovaly i v noci na dnešek, migranti se o to nově snaží v menších skupinách. Rozhlasové stanici RMF to ráno řekl polský ministr obrany Mariusz Blaszczak. Běloruská pohraniční stráž podle státní agentury BelTA obvinila polské a litevské síly, že pokračují v násilném vytlačování migrantů do Běloruska, přičemž za uplynulý den se to týkalo 490 lidí.

Uprchlíci na bělorusko-polské hranici u města Grodno, 17. listopadu 2021 | Foto: ČTK