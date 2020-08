Podle záběrů z místa, které se objevily na sociálních sítích, po sobě stříleli civilisté. Několik lidí na videu běží k člověku s dlouhou střelnou zbraní, kterého krátce předtím zjevně někdo povalil. Muž i ze země střílí po lidech, kteří se k němu blíží. Jeden z mužů padá k zemi. Na videu je slyšet i několik dalších výstřelů v pozadí.

Kenoshský šerif David Beth sdělil v rozhovoru s listem Milwaukee Journal Sentinel, že police nyní pátrá po muži z videa, který měl zbraň. "Jsem si jist, že ho zakrátko dopadneme," řekl Beth.

NYT uvádí, že střelba nastala krátce před půlnocí místního času (před 7:00 SELČ) po předchozím sporu u benzinové pumy, kterou se snažilo bránit několik ozbrojených mužů před davem.

Podle NYT Beth řekl, že vyšetřovatelé nyní pátrají po ozbrojených mužích, kteří byli před benzinovou pumpou a před střelbou se dohadovali s demonstranty. Jednoho z nich citoval The Washington Post. Muž prohlásil, že přišel zabránit demonstrantům napadat místní obchody a že se na sociálních sítích dověděl o použití trubicových bomb. "Když jim policisté nedokážou zabránit házet trubicové bomby na nevinné civilisty, někdo to udělat musí," sdělil tento muž. The Washington Post napsal, že zatím neexistuje jiné svědectví, že byly v úterý takové bomby použity.

Ohnisko nepokojů

Nepokoje ve městě Kenosha vyvolal víkendový incident, při němž policisté vážně zranili devětadvacetiletého černocha Jacoba Blakea. Bělošský strážník jej střelil do zad. V autě, do kterého v okamžiku výstřelů Blake nastupoval, seděly jeho tři děti ve věku od tří do osmi let. Muž je podle rodiny nyní od pasu dolů ochrnutý a lékaři zatím nevědí, zda to bude trvalý stav.

Blakeova matka se vyslovila proti násilí a vyzvala, aby lidé protestovali v poklidu. Otec ale policii ostře kritizoval. "Vystřelili na syna sedmkrát, sedmkrát, jako kdyby na něm nezáleželo. Ale záleží. Je to lidská bytost a záleží na ní," sdělil otec, který se také jmenuje Jacob Blake.

Kvůli následným střetům protestujících s policií vyhlásil v úterý guvernér Wisconsinu Tony Evers stav nouze. Platí také noční zákaz vycházení. Kvůli nepokojům byly mobilizovány i wisconsinské Národní gardy.

Podle agentury AP se Kenosha, ležící na břehu Michiganského jezera, stává dalším ohniskem rasových nepokojů, které v USA vyvolala květnová smrt černocha George Floyda. Ten zemřel při brutálním policejním zatýkání v Minneapolisu.