Ruští diplomaté museli v roce 2018 hromadně opouštět své posty nejen v zemích Evropské unie kvůli případu otravy bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije, ze které Británie vinila stejné ruské agenty, které nyní podezírá Česko v případě explozí ve Vrběticích z roku 2014. Z více než 25 zemí světa se tehdy muselo vrátit kolem 150 ruských diplomatů. Rusko tehdy reagovalo rovněž vyhošťováním diplomatů.

"Český příběh není izolovaná epizoda. Je to součást současné protiruské psychózy Západu. Není to už ani hysterie, je to vskutku psychóza, naprosto klinický případ," prohlásil nyní ruský vyslanec při EU. O "masové protiruské psychóze" tento týden v reakci na české vyhoštění ruských diplomatů hovořil i mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

Čižov: Pokus odvrátit pozornost

Čižov dále mimo jiné uvedl, že v současné diplomatické roztržce jde podle něj o "další pokus odvrátit pozornost občanů od vnitřních problémů" na Západě, například se zpožděnými dodávkami vakcín proti covidu-19 v evropské sedmadvacítce.

Na výbuchu skladu ve Vrběticích se podíleli Rusové. Vše o tématu čtěte ZDE

Diplomatická roztržka mezi Prahou a Moskvou vypukla 17. dubna po zveřejnění důvodných podezření české strany, že ruská vojenská rozvědka GRU stála za výbuchy ve Vrběticích v roce 2014. Česko kvůli tomu vyhostilo 18 lidí z ruské ambasády v Praze, Moskva pak 20 pracovníků českého velvyslanectví v Moskvě.

Rusko zároveň označilo český postup za nepřátelský akt a jeho zdůvodnění za absurdní, nepřátelské a provokační. Ve čtvrtek české ministerstvo zahraničí informovalo o nuceném odchodu dalších ruských diplomatů z Česka do konce května. Rusko oznámilo, že přechází v počtech pracovníků ambasád "na striktní paritu".

Česku vyjádřila podporu řada západních zemí, včetně Spojených států, Británie či Německa. Slovensko, Litva, Lotyšsko a Estonsko tento týden na znamení solidarity oznámily vyhoštění ruských diplomatů. Za Prahu se postavilo rovněž NATO a EU.

Šéf unijní diplomacie Josep Borrell ve středu 21. dubna uvedl, že EU důrazně odsuzuje ilegální aktivity na českém území a je znepokojena narušením české svrchovanosti. EU také odsoudila nepřiměřenou ruskou reakci a hrozby vůči Česku. V pondělí šéf unijní diplomacie uvedl, že se země EU nechystají podpořit český postup koordinovaně, Praha o to v té době podle něj ani nepožádala. Nevyloučil ale, že se situace může změnit.