Jdete po ulici a napadne vás, že když máte dvě hodiny času do další pracovní schůzky, tak byste se mohli nechat v holičství ostříhat. A tak vezmete za kliku prvního slušně vypadajícího holičství, zeptáte se, jestli mají volno a během necelé půl hodiny máte nový sestřih. V Česku nemožné, ve slovenské Bratislavě zcela něco normálního.

Jedinou komplikací je respirátor, který musíte mít i při stříhání a nutnost antigenního testu na koronavirus, který by měla holička při vašem příchodu zkontrolovat. „My to nekontrolujeme, jsme rádi, že k nám zákazník přijde, tak proč bychom ho takto šikanovali,“ říká třicátnice Magda, která tu dělá holičku už dlouhé roky. „Ale zákazníci nám to často sami ukazují. Na to, že musíme mít antigenní test jsme si už zvykli a v podstatě všichni, zvláště tady v Bratislavě, to dodržují,“ dodává.

Kombinace významného poklesu počtů nakažených, uvolnění lůžek v nemocnicích a pravidelného masivního testování, umožnila Slovensku tak významné rušení koronovirových zákazů, o kterém si mohou Češi zatím nechat jen zdát. Ve slovenském hlavním městě si tak nejen můžete dojít ke kadeřnici, zacvičit do fitness, ale také nakoupit v libovolném obchodě, od textilu, přes knihy až po prodejny obuvi. Všechno je normálně otevřené.

Bez testu nejde nic

Asi nejvíce viditelnou změnou ve městě jsou ale otevřené zahrádky restaurací, kaváren a barů. Můžete si normálně zajít na oběd, odpolední kávu, nebo si dát v jarním slunci prozářených bratislavských ulicích třeba pivo. „Je to skvělý pocit, je to takový návrat normálního života,“ říká programátor Martin, který si zašel s přítelkyní na oběd k Michalské bráně. Zatím se ale život vrací do bratislavských ulic trochu nesměle, mnoho restaurací a kaváren zůstává nadále zavřených. „I my jsme váhali, protože zahrádky jsou jen na přežití,“ říká vrchní jednoho z podniků v centru hlavního města.

I vládní nařízení o zahrádkách se ale vykládá různě. Kolem staré budovy Slovenského národního divadla si část luxusních restaurací přistavěla během minulých měsíců jakési venkovní pavilóny, které mají posuvná okna, ale s klasickou předzahrádkou nemají nic společného. I tam se ale obsluhuje a běží normální restaurační provoz.

Oproti Praze tu na ulicích i v parku na nábřeží Dunaje drtivá většina lidí a to i nejmladších ročníků nosí respirátor. Zásadním rozdílem je ale antigenní testování, které je na Slovensku podmínkou všeho. Bez platného testu můžete jen do lékárny, do nejbližšího obchodu s potravinami. Ale už nikam jinam, včetně zaměstnání. „Na testování jsme si už tak nějak zvykli. Není to příjemné, ale dá se to vydržet,“ říká Marek, který prodává ve stánku s kebabem.

Vakcína pro každého

Slovensko je také o měsíce před Českem pokud jde o dostupnost vakcíny. Na Slovensko přijde v příštích dnech tolik vakcín, že se otevřela možnost registrovat se pro všechny Slováky nad šestnáct let. Ukazuje se však jiný problém a to, že poměrně velká část Slováků se očkovat nechce. Zvláště kolem vakcíny AstraZeneca se na Slovensku vytvořila psychóza, že je nebezpečná.

Část především starších Slováků čeká na ruský Sputnik, v němž však slovenští vědci objevili při kontrole nebezpečné příměsi a proto se jím stále neočkuje. „Já ani moji rodiče se očkovat nenecháme. Rodiče žijí v horách a skoro na samotě a já vakcínám nevěřím,“ říká padesátnice Magda. „Já jsem koronavirus do teď nechytla, takže ho už nechytím,“ dodává přesvědčeně.