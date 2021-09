Asi šedesátiletý mulla Achúndzáda je nejvyšším představitelem islamistického hnutí Tálibán od května 2016, kdy nahradil Muhammada Mansúra, který zahynul při útoku amerického bezpilotního letounu v Pákistánu. Podle některých zdrojů se zabývá spíše právními a náboženskými otázkami než vojenskými a je oceňován za to, že se mu podařilo sjednotit různé frakce Tálibánu pod společným vedením.

Nejvýše postaveným mužem v Afghánistánu bude vůdce radikálního hnutí Tálibán mulla Hajbatulláh Achúndzáda. Prezident a předseda vlády mu budou podřízení. Oznámil to dnes afghánský server TOLOnews.

