V roce 1962, tedy ještě patnáct let po exodu většiny dnešních Tchajwanců z pevninské Čína na ostrov, byl hrubý domácí produkt 170 dolarů na hlavu, tedy na úrovni Konga. Teď je podle parity kupní síly 53 tisíc dolarů a kvalitou života se Tchaj-wan vyrovná vyspělým zemím Evropské unie.

Základním úspěchem Tchajwanu je to, že během své historie se dokázal přizpůsobit poptávce na světovém trhu a zvyšovat přidanou hodnotu své ekonomiky. Tchajwan postavilo v padesátých letech nohy zemědělství, které pak přešlo ve výrobu potravin na export. K tomu se přidala nenáročná výroba hraček, obuvy a podobně. Tchajwanský zázrak ale odstartovala až náročná výroba strojů a elektroniky mezi roku 1970-1986.

Jenže i to přestalo stačit a skutečně bohatým se Tchaj-wan stal až v další fázi, kdy začal na ostrově sám vyvíjet počítače, elektroniku a součástky do nich. Ovšem ani to už dnes nestačí. „Pokud chceme dál zvyšovat naši úroveň, pokud se chceme uživit, musíme obrazně řečeno přejít od hardwaru k souftwaru,“ řekl mi jeden tchajwanský ekonom.

Mezitit: Plán budoucnosti

Přestože je Tchaj-wan jednou z nejsvobodnějších ekonomik, má cosi jako svůj státní rozvojový plán, kde nejlepší ekonomové země vymýšlí, jaký směr investic by měl stát podpořit, aby se Tchaj-wan dál udržel na hospodářské špičce. A co je tchajwanský recept na prosperitu v 21. století? Programátorství, vývoj a výroba nových léků, biotechnologie, nebo obnovitelné zdroje energie.

